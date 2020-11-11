Защитник «МЮ» выбыл на месяц из-за травмы

Защитниквыбыл из строя на месяц из-за травмы подколенного сухожилия, сообщает пресс-служба манкунианцев.

25-летний игрок травмировался в матче 8-го тура АПЛ против «Эвертона» (3:1) в минувшую субботу и был заменен на 67-й минуте.

В связи с повреждением Шоу пропустит матчи с «Вест Бромвичем», «Саутгемптоном» и «Вест Хэмом» в чемпионате Англии, а также не сыграет против «Башакшехира», ПСЖ и «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов.

В нынешнем сезоне Шоу отдал две результативные передачи в 10 матчах «МЮ» во всех турнирах.

В турнирной таблице чемпионата Англии «красные дьяволы» занимают 14 место, набрав десять очков. 0