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    «Краснодар-2» и «Крылья Советов» сыграли вничью

    «Краснодар-2» — «Крылья Советов»: счет 1:1, обзор голов

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    В 21 туре российской ФНЛ «Краснодар-2» сыграл вничью с «Крыльями Советов».

    Фрагмент встречи
    Фрагмент встречи

    Счет могли открыть «самарцы», но Антон Зиньковский не смог реализовать пенальти.

    Зато хозяева сумели воспользоваться своим шансом и на 39 минуте Кутовой открыл счет. Благодаря автоголу Литвинова «Крылья» еще до перерыва возобновили равновесие.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Краснодар-2 — Крылья Советов 1:1
    Голы: 1:0 Максим Кутовой (38'), 1:1 Vyacheslav Litvinov (автогол) (40') Краснодар-2: Stanislav Agkatsev, Андрей Ивашин (Danil Pelikh, 35'), Oleg Isaenko, Vitali Stezhko, Руслан Камболов, Алекс Мацукатов (Leon Sabua, 55'), Eduard Spertsyan, Vyacheslav Litvinov (Ilya Martynov, 55'), Евгений Марков (Nikolay Bochko, 66'), Максим Кутовой, Ruslan Apekov (Arutyun Grigoryan, 33') Крылья Советов: Евгений Фролов, Владимир Полуяхтов, Никита Чернов, Дмитрий Комбаров (Maksim Vityugov, 73'), Sergei Bozhin, Yuri Gorshkov, Anton Zinkovskiy, Дмитрий Кабутов (Aleksandr Soldatenkov, 83'), Aleksandru Gatcan, Ivan Sergeyev, Егор Голенков (Dmitri Tsypchenko, 59') Предупреждения: Андрей Ивашин (6'), Дмитрий Кабутов (14'), Vitali Stezhko (18'), Vyacheslav Litvinov (27'), Aleksandru Gatcan (44'), Руслан Камболов (55'), Dmitri Tsypchenko (86'), Leon Sabua (87'), Eduard Spertsyan (90')

    После этой встречи «Крылья Советов» вышли на второе место с 43 очками. «Краснодар-2» занимает 14 строчку с 25 баллами. 0

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