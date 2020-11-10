Манджукич может перейти в «Сельту»

Бывший нападающий «Баварии» и «Ювентуса»может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

Как сообщает El Partidazo de COPE, в Манджукиче заинтересована «Сельта», которая ищет усиление для атакующей линии.

34-летний хорват находится в статусе свободного агента, поэтому для подписания контракта с игроком «Сельте» не придется ждать открытия трансферного окна.

Ранее сообщалось, что Манджукич вел переговоры с московским «Локомотивом». Кроме того, писали об интересе со стороны итальянских клубов, в том числе «Милана» и «Лацио».

Манджукич ранее уже играл в Испании за мадридский «Атлетико». 0