ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Давид АлабаТрансферный дайджест. 3-9 ноября
  • 08:35
    • Три клуба Серии А проявляют интерес к хавбеку «Рубина»
  • 07:17
    • Матч ЛЧ «Мидтьюлланн» — «Ливерпуль» находится под угрозой срыва
  • 07:00
    • В АПЛ тренеры снова попросят вернуть пять замен
  • 23:05
    • Круговой сдал сомнительный тест на коронавирус
    Все новости спорта

    Манджукич может перейти в «Сельту»

    Футбол Сельта Примера (Ла Лига) Футбол Испании Трансферы Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Бывший нападающий «Баварии» и «Ювентуса» Марио Манджукич может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

    Марио Манджукич
    Марио Манджукич

    Как сообщает El Partidazo de COPE, в Манджукиче заинтересована «Сельта», которая ищет усиление для атакующей линии.

    34-летний хорват находится в статусе свободного агента, поэтому для подписания контракта с игроком «Сельте» не придется ждать открытия трансферного окна.

    Ранее сообщалось, что Манджукич вел переговоры с московским «Локомотивом». Кроме того, писали об интересе со стороны итальянских клубов, в том числе «Милана» и «Лацио».

    Манджукич ранее уже играл в Испании за мадридский «Атлетико». 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Чем запомнится зрителям очередное столичное дерби?
  • ЦСКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • Прервет ли «Локо» победную серию «Барыса» в Ярославле?
  • «Локомотив» — «Барыс». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Сколько голов команды забьют в Нижнем Новгороде?
  • «Торпедо» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 10 000 рублей после регистрации ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьБонус 8000 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.49
  • Экспресс дня 10 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Локомотив — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Торпедо — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Германия — Чехия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Италия — Эстония
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Польша — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.61
  • Прогноз на матч Йокерит — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Витязь — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры