Лесовой: На этот раз мы правильно услышали слова Шварца

Полузащитник «Динамо»прокомментировал победу над «Локомотивом» (5:1) в 14-м туре чемпионата России.

«Мой гол — это, прежде всего, заслуга всей команды. Мне отдают хорошие передачи.

Вся команда — молодцы, все заслуживают поздравлений. Тренер напомнил нам игру с "Тамбовом". Тогда тоже были удаления у соперника, и мы плохо на них отреагировали. Немножко расслабились. Сейчас мы правильно услышали его слова, не расслабились и довели игру до конца.

Секрет результативности команды? У нас молодая команда. Мы забиваем гол и не отсиживаемся в обороне, а стараемся дальше атаковать и забивать все больше и больше», — приводит слова Лесового официальный сайт «Динамо». 0