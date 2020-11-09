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    Лесовой: На этот раз мы правильно услышали слова Шварца

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    Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой прокомментировал победу над «Локомотивом» (5:1) в 14-м туре чемпионата России.

    Даниил Лесовой
    Даниил Лесовой

    «Мой гол — это, прежде всего, заслуга всей команды. Мне отдают хорошие передачи.

    Вся команда — молодцы, все заслуживают поздравлений. Тренер напомнил нам игру с "Тамбовом". Тогда тоже были удаления у соперника, и мы плохо на них отреагировали. Немножко расслабились. Сейчас мы правильно услышали его слова, не расслабились и довели игру до конца.

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    • Секрет результативности команды? У нас молодая команда. Мы забиваем гол и не отсиживаемся в обороне, а стараемся дальше атаковать и забивать все больше и больше», — приводит слова Лесового официальный сайт «Динамо». 0

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