«Парма» — «Фиорентина»: счет матча 0:0

В матче 7-го тура чемпионата Италиина своем поле сыграла вничью с— 0:0.

Преимущество во владении мячом было на стороне гостей, в то время как «Парма» за весь матч не нанесла ни одного удара в створ ворот.

Футбол. Италия. Серия А Парма — Фиорентина 0:0 Парма: Луиджи Сепе, Риккардо Гальоло, Бруну Алвеш, Йордан Осорио, Джузеппе Пеццелла, Альберто Грасси, Ясмин Куртич, Эрнани (Симон Зом, 54'), Юрай Куцка, Жервиньо (Juan Brunetta, 80'), Роберто Инглезе (Янн Карамо, 54') Фиорентина: Бартломей Дронговский, Никола Миленкович, Мартин Касерес, Игор де Пауло, Кристиано Бираги, Гаэтано Кастровилли (Джакомо Бонавентура, 83'), Лоренцо Венути (Поль Лирола, 72'), Софьян Амрабат, Эрик Пульгар, Франк Рибери, Кристиан Куаме (Патрик Кутроне, 69') Предупреждения: Франк Рибери (42'), Джузеппе Пеццелла (68'), Никола Миленкович (73')

После этой игры «Парма» набрала шесть очков и поднялась на 15-е место в турнирной таблице серии А, «Фиорентина» с восемью очками расположилась на 12-й строчке.

В следующем туре «Парма» сыграет в гостях против «Ромы», а команда из Флоренции на своем поле встретится с «Беневенто». 0