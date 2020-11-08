Гончаренко: Гола два, но предпосылок к голам создали гораздо больше

Главный тренер ЦСКАпрокомментировал победу над(2:0) в матче 14-го тура РПЛ.

«Солидное преимущество по голевым моментам. По предголевым — тоже. Группа атаки не всегда вовремя заходила в штрафную площадь — так что много били издалека.

Гола два, но предпосылок к голам создали гораздо больше. В защите действовали качественно, нашли баланс.

Гайч? Взаимодействия, открывания — в этом надо прибавлять. Но он уже создавал голевые моменты, один из лучших его матчей за ЦСКА. В целом из него можно вытягивать больше голевых моментов.

Почему нет такой свежести в Лиге Европы? Давайте не будем сравнивать РПЛ и Лигу Европы. С соперниками, за исключением "Фейенорда", мы смотрелись лучше.

Отличия разве в том, что другие соперники сильнее прессингуют на протяжении всего матча», — сказал Ганчаренко «Чемпионату».

Армейцы одержали пятую победу подряд в чемпионате и с 31 очком продолжают единолично лидировать в таблице. 0