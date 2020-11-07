«Вердер» — «Кельн»: счет матча 1:1, обзор голов

В составе хозяев отличился Леонардо Битенкур, мяч гостей стал автоголом в исполнении Никласа Мойсандера.
Футбол. Германия. Бундеслига
Вердер — Кёльн 1:1
Голы: 0:1 Никлас Мойсандер (автогол) (67'), 1:1 Леонардо Биттенкорт (пенальти) (82') Вердер: Иржи Павленка, Никлас Мойсандер, Омер Топрак (Kevin Moehwald, 74'), Марко Фридль, Теодор Гебре Селасси, Jean-Manuel Mbom (Тахит Чон, 74'), Максимилиан Эггештайн, Кристиан Гросс, Милот Рашица (Юя Осако, 65'), Леонардо Биттенкорт, Джошуа Сарджент Кёльн: Тимо Хорн (Рон-Роберт Цилер, 40'), Ноа Каттербах (Яннес-Килиан Хорн, 73'), Рафаэль Кцихос, Мариус Вольф, Себастиан Борнау, Исмаил Якобс, Димитрис Лимниос (Эльвис Реджбечай, 64'), Ондрей Дуда, Salih Oezcan, Доминик Дрекслер (Ян Тильман, 73'), Себастьян Андерссон Предупреждения: Мариус Вольф (23'), Jean-Manuel Mbom (31'), Рафаэль Кцихос (65'), Юя Осако (67')
«Вердер» находится на седьмой строчке в таблице чемпионата Германии. «Кельн» расположился на 16-й строчке. 0