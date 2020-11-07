ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты «Саутгемптона»Неожиданный лидер АПЛ. «Саутгемптон» взлетел на вершину турнирной таблицы
  • 17:26
    • Дубль Фернандеша принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Эвертоном»
  • 17:08
    • Сборная России по буллитам одолела Швецию на Кубке Карьяла
  • 15:51
    • «Спартак» не сумел выиграть в Екатеринбурге
  • 19:56
    • «Кристал Пэлас» дома разгромил «Лидс»
  • 19:36
    • «Нефтехимик» на выезде переиграл рижское «Динамо»
    Все новости спорта

    «Кристал Пэлас» дома разгромил «Лидс»

    «Кристал Пэлас» — «Лидс»: счет 4:1, обзор голов

    Футбол АПЛ Футбол Англии Кристал Пэлас Лидс Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В матче 8 тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» на своем поле разгромил «Лидс» со счетом 4:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    На 12 минуте Скотт Данн вывел «орлов» вперед. Спустя 5 минут Патрик Бэмфорд счет сравнял, но VAR отменил гол из-за офсайда. Еще через 5 минут хозяева удвоили преимущества благодаря точному удару Эберечи Эзе.

    К 30 минуте Бэмфорд сократил разрыв в счете, воспользовавшись скидкой Матеуша Клиха. Однако ближе к перерыву «Кристал Пэлас» снова увеличил отрыв от «павлинов» — на свой счет автогол записал Элдер Кошта.

    Последний гол в матче на 70 минуте забил форвард Джордан Айю. Таким образом, «Лидс» потерпел второе крупное поражение в АПЛ подряд. Перед этим команда Марсело Бьелсы уступила дома «Лестеру» с результатом 0:4.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Кристал Пэлас — Лидс 4:1
    Голы: 1:0 Скотт Данн (12'), 2:0 Эберечи Эзе (22'), 2:1 Патрик Бэмфорд (27'), 3:1 Элдер Кошта (автогол) (42'), 4:1 Джордан Айю (70') Кристал Пэлас: Висенте Гуайта, Патрик ван Анхольт, Скотт Данн, Шейку Куйяте, Натаниэл Клайн, Эндрос Таунсенд (Джеффри Шлупп, 71'), Джеймс Макартур, Эберечи Эзе, Жайро Ридевальд (Джеймс Маккарти, 77'), Джордан Айю (Кристиан Бентеке, 85'), Уилфрид Заха Лидс: Иллан Меслье, Luke Ayling, Робин Кох, Лиам Купер, Эгзиян Алиоски, Стюарт Даллас, Элдер Кошта (Рафаэл Диас, 46'), Pascal Struijk (Tyler Roberts, 71'), Джек Харрисон, Матеуш Клих, Патрик Бэмфорд Предупреждения: Лиам Купер (49'), Матеуш Клих (77')

    «Стекольщики» набрали 13 очков и вышли на 6 место. «Лидс» продолжает падение, спустившись на 14 место с 10 баллами. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько голов телезрители увидят в главном дерби Германии?
  • «Боруссия» Д — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Справится ли «ПСЖ» с «Ренном» без Неймара и Мбаппе?
  • ПСЖ — «Ренн». Прогноз и ставки
  • 2.68
    •
  • Проведет ли «Челси» результативную встречу на своем поле?
  • «Челси» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 10 000 рублей после регистрации ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьБонус 8000 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.45
  • Экспресс дня 7 ноября
  • Сегодня в 20:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.68
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Челси — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Лацио — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Гранада
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры