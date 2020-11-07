«Кристал Пэлас» — «Лидс»: счет 4:1, обзор голов

В матче 8 тура английской Премьер-лигина своем поле разгромилсо счетом 4:1.

На 12 минуте Скотт Данн вывел «орлов» вперед. Спустя 5 минут Патрик Бэмфорд счет сравнял, но VAR отменил гол из-за офсайда. Еще через 5 минут хозяева удвоили преимущества благодаря точному удару Эберечи Эзе.

К 30 минуте Бэмфорд сократил разрыв в счете, воспользовавшись скидкой Матеуша Клиха. Однако ближе к перерыву «Кристал Пэлас» снова увеличил отрыв от «павлинов» — на свой счет автогол записал Элдер Кошта.

Последний гол в матче на 70 минуте забил форвард Джордан Айю. Таким образом, «Лидс» потерпел второе крупное поражение в АПЛ подряд. Перед этим команда Марсело Бьелсы уступила дома «Лестеру» с результатом 0:4.

Футбол. Англия. Премьер-лига Кристал Пэлас — Лидс 4:1 Голы: 1:0 Скотт Данн (12'), 2:0 Эберечи Эзе (22'), 2:1 Патрик Бэмфорд (27'), 3:1 Элдер Кошта (автогол) (42'), 4:1 Джордан Айю (70') Кристал Пэлас: Висенте Гуайта, Патрик ван Анхольт, Скотт Данн, Шейку Куйяте, Натаниэл Клайн, Эндрос Таунсенд (Джеффри Шлупп, 71'), Джеймс Макартур, Эберечи Эзе, Жайро Ридевальд (Джеймс Маккарти, 77'), Джордан Айю (Кристиан Бентеке, 85'), Уилфрид Заха Лидс: Иллан Меслье, Luke Ayling, Робин Кох, Лиам Купер, Эгзиян Алиоски, Стюарт Даллас, Элдер Кошта (Рафаэл Диас, 46'), Pascal Struijk (Tyler Roberts, 71'), Джек Харрисон, Матеуш Клих, Патрик Бэмфорд Предупреждения: Лиам Купер (49'), Матеуш Клих (77')

«Стекольщики» набрали 13 очков и вышли на 6 место. «Лидс» продолжает падение, спустившись на 14 место с 10 баллами. 0