Месси не исключает ухода из «Барселоны», несмотря на отставку Бартомеу

Нападающий «Барселоны»по-прежнему не исключает уход из каталонского клуба следующим летом, когда его контракт подойдёт к концу, сообщает Cuatro

Летом 2020 года аргентинец планировал покинуть каталонский клуб, так как был недоволен работой президента Хосепа Бартомеу.

В октябре функционер ушел в отставку, однако, по информации издания, это не заставило Месси поменять свою позицию кардинальным образом.

Месси не уверен, что «Барселона» способна на большие победы с нынешним составом. По мнению игрока, чемпионский проект клуба разваливается.

Лионель планирует дождаться президентских выборов, после которых примет окончательное решение.

Отмечается, что за ситуацией вокруг шестикратного обладателя «Золотого мяча» по-прежнему следит «Манчестер Сити». Англичане готовы предложить ему предварительный контракт зимой.

Соглашение Месси с «Барселоной» истекает летом 2021 года. В составе команды он десять раз выигрывал чемпионат Испании, четырежды побеждал в Лиге чемпионов и трижды — в Суперкубке УЕФА. 0