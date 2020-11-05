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    Месси не исключает ухода из «Барселоны», несмотря на отставку Бартомеу

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    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси по-прежнему не исключает уход из каталонского клуба следующим летом, когда его контракт подойдёт к концу, сообщает Cuatro.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    Летом 2020 года аргентинец планировал покинуть каталонский клуб, так как был недоволен работой президента Хосепа Бартомеу.

    В октябре функционер ушел в отставку, однако, по информации издания, это не заставило Месси поменять свою позицию кардинальным образом.

    Месси не уверен, что «Барселона» способна на большие победы с нынешним составом. По мнению игрока, чемпионский проект клуба разваливается.

    Лионель планирует дождаться президентских выборов, после которых примет окончательное решение.

    Отмечается, что за ситуацией вокруг шестикратного обладателя «Золотого мяча» по-прежнему следит «Манчестер Сити». Англичане готовы предложить ему предварительный контракт зимой.

    Соглашение Месси с «Барселоной» истекает летом 2021 года. В составе команды он десять раз выигрывал чемпионат Испании, четырежды побеждал в Лиге чемпионов и трижды — в Суперкубке УЕФА. 0

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