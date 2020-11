В Примере выбрали претендентов на звание тренера месяца

Пресс-служба Ла Лиги сообщила о том, что наставники «Реал Сосьедада» Иманол Альгуасиль, «Кадиса» Альваро Сервера и «Гранады» Диего Мартинес поборются за звание лучшего тренера чемпионата Испании в октябре.

«Гранада» под руководством Диего Мартинеса выиграла два матча и сыграла вничью. «Реал Сосьедад» вместе с Иманолом Альгуасилем выиграл все три матча в октябре.

🌟 Vote for your #BestCoach of October in #LaLigaSantander! 🌟

👉 Imanol Alguacil

👉 Diego Martinez

👉 Alvaro Cervera

Head to https://t.co/Ika4B98Ael and choose your favourite! pic.twitter.com/zJuVRbwn1z