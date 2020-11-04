«Зальцбург» — «Бавария»: счет матча 2:6, обзор голов

Счет в матче уже на 4-й минуте открыли хозяева. Койта получил мяч у линии штрафной «Баварии» и пробил по воротам, но попал в соперника.
Мяч отскочил в левую часть штрафной к Берише, который обработал его и пробил в ближний угол мимо Нойера.
На 21-й минуте в ворота «быков» был назначен пенальти — Мвепу в штрафной попал Мюллеру по ногам.
Роберт Левандовский уверенно пробил с «точки» в нижний правый угол ворот, а Станкович прыгнул в другую сторону.
На 44-й минуте Мюллер с правого фланга сместился в штрафную «Зальцбурга», навесил во вратарскую, и Кристенсен, пытаясь опередить Левандовски и выбить мяч, отправил его в свои ворота.
Счет вновь сравнялся на 66-й минуте. Рамальо отобрал мяч на чужой половине поля и вырезал отличную передачу на Окугаву, который, оказавшись один на один с Нойером, чётко пробил мимо него в дальний угол.
На 79-й минуте «Бавария» вновь повела. Киммих с углового навесил точно на голову Боатенгу, который здорово выпрыгнул и головой вколотил мяч под правую штангу.
Спустя 4 минуты Киммих справа прострелил в штрафную «Зальцбурга» на Зане, который финтом ушёл от защитника и отправил мяч в левую девятку.
А на 88-й минуте Роберт Левандовский оформил дубль. Хави Мартинес получил мяч на правом фланге и закрутил к дальнему углу вратарской, где Левандовский в борьбе с защитником пробил головой в противоход голкиперу, под правую штангу.
Победная точка была поставлена на третьей компенсированной минуте — отличился Лукас Эрнандес.
Группа А: 1. «Бавария» — 9 очков, 2. «Атлетико» — 4, 3. «Локомотив» — 2, 4. «Зальцбург» — 1.
В 4-м туре «Локомотив» 25 ноября сыграет с «Атлетико» в Мадриде, а «Бавария» в Мюнхене примет «Зальцбург». 0