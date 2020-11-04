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    «Бавария» на выезде разгромила «Зальцбург»

    «Зальцбург» — «Бавария»: счет матча 2:6, обзор голов

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    Мюнхенская «Бавария» одержала выездную победу над австрийским «Зальцбургом» (6:2) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе А.

    «Бавария»
    «Бавария»

    Счет в матче уже на 4-й минуте открыли хозяева. Койта получил мяч у линии штрафной «Баварии» и пробил по воротам, но попал в соперника.

    Мяч отскочил в левую часть штрафной к Берише, который обработал его и пробил в ближний угол мимо Нойера.

    На 21-й минуте в ворота «быков» был назначен пенальти — Мвепу в штрафной попал Мюллеру по ногам.

    Роберт Левандовский уверенно пробил с «точки» в нижний правый угол ворот, а Станкович прыгнул в другую сторону.

    На 44-й минуте Мюллер с правого фланга сместился в штрафную «Зальцбурга», навесил во вратарскую, и Кристенсен, пытаясь опередить Левандовски и выбить мяч, отправил его в свои ворота.

    Счет вновь сравнялся на 66-й минуте. Рамальо отобрал мяч на чужой половине поля и вырезал отличную передачу на Окугаву, который, оказавшись один на один с Нойером, чётко пробил мимо него в дальний угол.

    На 79-й минуте «Бавария» вновь повела. Киммих с углового навесил точно на голову Боатенгу, который здорово выпрыгнул и головой вколотил мяч под правую штангу.

    Спустя 4 минуты Киммих справа прострелил в штрафную «Зальцбурга» на Зане, который финтом ушёл от защитника и отправил мяч в левую девятку.

    А на 88-й минуте Роберт Левандовский оформил дубль. Хави Мартинес получил мяч на правом фланге и закрутил к дальнему углу вратарской, где Левандовский в борьбе с защитником пробил головой в противоход голкиперу, под правую штангу.

    Победная точка была поставлена на третьей компенсированной минуте — отличился Лукас Эрнандес.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа A
    Зальцбург — Бавария 2:6
    Голы: 1:0 Мергим Бериша (4'), 1:1 Роберт Левандовски (пенальти) (21'), 1:2 Расмус Кристенсен (автогол) (44'), 2:2 Масая Окугава (66'), 2:3 Жером Боатенг (79'), 2:4 Лерой Зане (83'), 2:5 Роберт Левандовски (88'), 2:6 Лукас Эрнандес (90') Зальцбург: Чичан Станкович, Андре Рамальо Силва, Андреас Ульмер, Максимилиан Вебер, Расмус Кристенсен, Доминик Собослаи, Златко Юнузович (Масая Окугава, 65'), Мохамед Камара, Энок Мвепу, Секу Койта (Ноа Окафор, 65'), Мергим Бериша (Жером Онген, 76') Бавария: Мануэль Нойер, Бенжамен Павар (Буна Сарр, 74'), Жером Боатенг, Лукас Эрнандес, Давид Алаба, Йозуа Киммих, Серж Гнабри (Дуглас Коста, 90'), Корентин Толиссо (Хави Мартинес, 75'), Томас Мюллер (Jamal Musiala, 90'), Кингсли Коман (Лерой Зане, 75'), Роберт Левандовски Предупреждения: Бенжамен Павар (23'), Мохамед Камара (53'), Серж Гнабри (68'), Энок Мвепу (85')

    Группа А: 1. «Бавария» — 9 очков, 2. «Атлетико» — 4, 3. «Локомотив» — 2, 4. «Зальцбург» — 1.

    В 4-м туре «Локомотив» 25 ноября сыграет с «Атлетико» в Мадриде, а «Бавария» в Мюнхене примет «Зальцбург». 0

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