Марш: «РБ Зальцбург» заслуживает большего, чем одно очко в двух матчах

Главный тренер— о поражение от(2:3) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

В первом туре австрийский клуб дома сыграл вничью с «Локомотивом» (2:2).

«Тяжело понимать, что мы набрали одно очко в первых двух матчах. Мы заслуживали большего, но можем гордиться своей игрой.

"Локомотив" перед матчем с нами пропустил только один гол в шести встречах, а теперь мы забили два мяча в ворота одной из лучших оборонительных команд Европы. Есть много положительных моментов. Нам нужно улучшить игру в обороне, но мы можем очень гордиться собой», — цитирует Марша пресс-служба УЕФА.

Напомним, в первом туре австрийский клуб дома сыграл дома вничью с «Локомотивом» (2:2). 0