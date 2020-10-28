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    Марш: «РБ Зальцбург» заслуживает большего, чем одно очко в двух матчах

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    Главный тренер «РБ Зальцбург» Джесси Марш — о поражение от «Атлетико» (2:3) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Джесси Марш
    Джесси Марш

    В первом туре австрийский клуб дома сыграл вничью с «Локомотивом» (2:2).

    «Тяжело понимать, что мы набрали одно очко в первых двух матчах. Мы заслуживали большего, но можем гордиться своей игрой.

    "Локомотив" перед матчем с нами пропустил только один гол в шести встречах, а теперь мы забили два мяча в ворота одной из лучших оборонительных команд Европы. Есть много положительных моментов. Нам нужно улучшить игру в обороне, но мы можем очень гордиться собой», — цитирует Марша пресс-служба УЕФА.

    Напомним, в первом туре австрийский клуб дома сыграл дома вничью с «Локомотивом» (2:2). 0

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