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    Лэмпард: «Краснодар» играл хорошо, мы ожидали сопротивление

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    Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился впечатлениями после победы над «Краснодаром» (4:0) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

    Фрэнк Лэмпард
    Фрэнк Лэмпард

    «Хаким был полностью готов в игре, он хорошо вписался в игру, забил гол. Он был нужен для нашей игры, как для атаки, так и для полузащиты.

    Также хочу отметить Пулишича, который вышел и забил гол.

    Жоржинью отлично бьет пенальти. Статистика говорит об этом. Тимо Вернер тоже бьет пенальти хорошо. Я поговорю с Жоржинью, как он будет двигаться дальше.

    Я думаю, гол будет полезен Хадсону. Он отлично сыграл в атаке. По поводу травмы — ее нет. Я думаю, у него будет хороший вечер.

    Я доволен Рюдигером и Зума, мы не пропустили. Не было сомнений по поводу игры Рюдигера, он отлично тренировался. Мы не можем выпускать всех пятерых защитников, приходится выбирать.

    Мы довольны, что Роман Абрамович был на матче. Но мы всегда чувствуем его поддержку. До игры не виделись, мои помощники с ним общались. Я думаю, он будет доволен победой в его родной стране.

    "Краснодар" играл хорошо, мы ожидали сопротивление. Естественно, соперник расстроится, но нам это не столь важно», — сказал Лэмпард «Спорт-Экспрессу». 0

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