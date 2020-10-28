«Истанбул» — ПСЖ: счет матча 0:2, обзор голов

Турецкийв матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов потерпел домашнее поражение от— 0:2.

Счет в матче был открыт на 64-й минуте. Килиан Мбаппе с углового навесил на одинокого Мойзе Кина, который головой переправил мяч в сетку ворот «Истанбула».

А на 80-й минуте прошла затяжная атака гостей через правый фланг, Кин принял мяч в центре штрафной «Истанбула», развернулся и отправил мяч мимо вратаря. В роли ассистента вновь выступил Мбаппе.

Отметим, что на 26-й минуте нападающий парижан Неймар был заменен из-за травмы. Вместо него на поле вышел Пабло Сарабия. Бразилец повредил мышцу на левой ноге.

Футбол. Лига чемпионов. Группа H Истанбул Башакшехир — ПСЖ 0:2 Голы: 0:1 Мойзе Кин (64'), 0:2 Мойзе Кин (79') Истанбул Башакшехир: Мерт Гюнок, Рафаэл, Александр Епуряну, Мартин Шкртел, Боли Болинголи Мбомбо (Хассан Али Калдырым, 63'), Мехмет Топал (Демба Ба, 68'), Беркай Озджан, Ирфан Кавечи, Эдин Вишча, Дениз Тюрюдж (Даниэль Алексич, 81'), Энцо Кривелли (Giuliano, 81') ПСЖ: Кейлор Навас, Преснел Кимпембе, Перейра Данилу, Лейвин Курзава (Mitchel Bakker, 87'), Алессандро Флоренци (Тило Керер, 73'), Маркос Маркиньос, Неймар (Пабло Сарабия, 26'), Анхель Ди Мария (Рафинья, 73'), Андер Эррера (Идрисса Гана Гейе, 87'), Килиан Мбаппе, Мойзе Кин Предупреждения: Энцо Кривелли (2'), Александр Епуряну (49'), Мехмет Топал (54'), Тило Керер (83')

Группа Н: 1. «Лейпциг» — 3 очка (1 матч), 2. «МЮ» — 3 (1), 3. ПСЖ — 3 (2), 4. «Истанбул» — 0 (2).

В следующем туре «ПСЖ» в гостях сыграет против «Лейпцига», а «Истанбул» встретится на своем поле с «Манчестер Юнайтед». 0