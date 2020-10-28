ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» — «Бавария»Обидно, но не стыдно. «Локо» не набрал очков, но заставил «Баварию» попотеть
  • 22:45
    • «Краснодар» на своем поле проиграл «Челси»
  • 21:49
    • Витсель выйдет в стартовом составе «Боруссии» против «Зенита»
  • 19:45
    • Сафонов, Берг и Вильена выйдут в старте «Краснодара» на матч с «Челси»
  • 22:53
    • Дубль Кина принес ПСЖ победу над «Истанбулом»
  • 22:20
    • Марсьяль сыграет в атаке «Манчестер Юнайтед» в матче с «Лейпцигом»
    Все новости спорта

    Дубль Кина принес ПСЖ победу над «Истанбулом»

    «Истанбул» — ПСЖ: счет матча 0:2, обзор голов

    Футбол Лига чемпионов ПСЖ Футбол Франции Истанбул Башакшехир Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Турецкий «Истанбул Башакшехир» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов потерпел домашнее поражение от «Пари Сен-Жермен» — 0:2.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 64-й минуте. Килиан Мбаппе с углового навесил на одинокого Мойзе Кина, который головой переправил мяч в сетку ворот «Истанбула».

    А на 80-й минуте прошла затяжная атака гостей через правый фланг, Кин принял мяч в центре штрафной «Истанбула», развернулся и отправил мяч мимо вратаря. В роли ассистента вновь выступил Мбаппе.

    Отметим, что на 26-й минуте нападающий парижан Неймар был заменен из-за травмы. Вместо него на поле вышел Пабло Сарабия. Бразилец повредил мышцу на левой ноге.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа H
    Истанбул Башакшехир — ПСЖ 0:2
    Голы: 0:1 Мойзе Кин (64'), 0:2 Мойзе Кин (79') Истанбул Башакшехир: Мерт Гюнок, Рафаэл, Александр Епуряну, Мартин Шкртел, Боли Болинголи Мбомбо (Хассан Али Калдырым, 63'), Мехмет Топал (Демба Ба, 68'), Беркай Озджан, Ирфан Кавечи, Эдин Вишча, Дениз Тюрюдж (Даниэль Алексич, 81'), Энцо Кривелли (Giuliano, 81') ПСЖ: Кейлор Навас, Преснел Кимпембе, Перейра Данилу, Лейвин Курзава (Mitchel Bakker, 87'), Алессандро Флоренци (Тило Керер, 73'), Маркос Маркиньос, Неймар (Пабло Сарабия, 26'), Анхель Ди Мария (Рафинья, 73'), Андер Эррера (Идрисса Гана Гейе, 87'), Килиан Мбаппе, Мойзе Кин Предупреждения: Энцо Кривелли (2'), Александр Епуряну (49'), Мехмет Топал (54'), Тило Керер (83')

    Группа Н: 1. «Лейпциг» — 3 очка (1 матч), 2. «МЮ» — 3 (1), 3. ПСЖ — 3 (2), 4. «Истанбул» — 0 (2).

    В следующем туре «ПСЖ» в гостях сыграет против «Лейпцига», а «Истанбул» встретится на своем поле с «Манчестер Юнайтед». 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Каким будет тотал матча «Боруссия» Д — «Зенит»?
  • «Боруссия» Д — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • Получится ли игра в Турине открытой?
  • «Ювентус» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Засушит ли «МЮ» игру с «РБ Лейпцигом»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «РБ Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.10
  • Экспресс дня 28 октября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Ювентус — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Ференцварош — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Заря Луганск — Брага
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  2.45
  • Прогноз на матч Милан — Спарта Прага
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  1.99
  • Прогноз на матч Гент — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  2.15
  • Прогноз на матч ЛАСК — Лудогорец
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры