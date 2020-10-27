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    Азмун и Малком пропустят матч с «Боруссией»

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    Нападающие «Зенита» Сердар Азмун и Малком пропустят матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

    Сердар Азмун
    Сердар Азмун

    Об этом рассказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

    «Ни Малком, ни Азмун не смогут нам помочь. Моя победа в Дортмунде — это история. Она никак не поможет. В футболе возможно все. Он интересен тем, что возможен любой результат.

    Малком прилетел для того, чтобы пройти консультацию по травме. У Малкома не рецидив. Надеемся, он через пару недель вернется в общую группу.

    У Азмуна не коронавирус, а другое заболевание. Жирков пропустил какое-то время. Сейчас он тренировался вместе с командой. Он готов. Сколько сможет сыграть — посмотрим. Знаем его возможности. Здоровье ему позволяет играть полные матчи», — приводит слова Семака «Спорт-Экспресс». 0

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