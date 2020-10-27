Азмун и Малком пропустят матч с «Боруссией»

Нападающие «Зенита»пропустят матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

Об этом рассказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

«Ни Малком, ни Азмун не смогут нам помочь. Моя победа в Дортмунде — это история. Она никак не поможет. В футболе возможно все. Он интересен тем, что возможен любой результат.

Малком прилетел для того, чтобы пройти консультацию по травме. У Малкома не рецидив. Надеемся, он через пару недель вернется в общую группу.

У Азмуна не коронавирус, а другое заболевание. Жирков пропустил какое-то время. Сейчас он тренировался вместе с командой. Он готов. Сколько сможет сыграть — посмотрим. Знаем его возможности. Здоровье ему позволяет играть полные матчи», — приводит слова Семака «Спорт-Экспресс». 0