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    «Лилль» сыграл вничью с «Ниццой»

    «Ницца» — «Лилль»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Лилль Ницца Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В восьмом туре чемпионата Франции «Ницца» на своем поле сыграла вничью с «Лиллем» — 1:1.

    «Лилль»
    «Лилль»

    Счет на 49-й минуте открыл датский нападающий хозяев Каспер Дольберг.

    На 58-й минуте «Лилль» отыгрался благодаря голу форварда сборной Турции Бурака Йылмаза.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Ницца — Лилль 1:1
    Голы: 1:0 Каспер Дольберг (50'), 1:1 Бурак Йилмаз (58') Ницца: Вальтер Бенитес, Stanley N'Soki, Робсон Бамбу, Данте, Морган Шнейдерлен, Пьерр Лис-Мелу (Кефрен Тюрам-Юльен, 74'), Алексис Клод (Жефф Рен-Аделед, 81'), Ассан Камара, Джордан Лотомба (Youcef Attal, 73'), Каспер Дольберг (Hichem Boudaoui, 81'), Маркуш Лопеш (Амин Гуири, 67') Лилль: Мик Меньян, Зеки Мехмет Челик, Свен Ботман, Жозе Фонте, Домагой Брадарич, Жонатан Бамба, Луис Араужо (Исаак Лихаджи, 88'), Ренату Саншеш (Шека, 79'), Бенжамен Андре (Бубакари Сумаре, 88'), Жонатан Иконе (Юсуф Язиджи, 62'), Бурак Йилмаз (Джонатан Дэвид, 79') Предупреждения: Пьерр Лис-Мелу (10'), Свен Ботман (44'), Луис Араужо (64'), Зеки Мехмет Челик (75'), Бурак Йилмаз (78'), Жозе Фонте (84'), Мик Меньян (90')

    «Лилль» опустился с первого места в таблице Лиги 1 на второе, уступив лидерство «ПСЖ». Обе команды набрали по 18 очков, но у парижан лучше разница забитых и пропущенных мячей.

    «Ницца» с 14 очками идет на пятой строчке турнирной таблицы. 0

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