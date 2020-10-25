ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хабиб НурмагомедовХабиб — Гейджи: онлайн боя
  • 23:54
    • Хабиб досрочно победил Гэтжи и защитил титул чемпиона UFC в третий раз
  • 00:10
    • «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Шеффилд Юнайтед»
  • 00:03
    • Нурмагомедов объявил, что завершает карьеру после 29 победы в UFC
  • 21:36
    • «Ман Юнайтед» и «Челси» завершили матч всухую
  • 21:12
    • «Локомотив» проиграл «Ротору»
    Все новости спорта

    «Атлетико» в большинстве одолел «Бетис»

    «Атлетико» — «Бетис»: счет матча 2:0,обзор голов

    Футбол Примера (Ла Лига) Футбол Испании Атлетико Бетис Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Мадридский «Атлетико» одержал домашнюю победу над «Бетисом» (2:0) в матче 7-го тура чемпионата Испании.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет на 46-й минуте забил Маркос Льоренте. На 72-й минуте гости остались в меньшинстве — красную карточку у «Бетиса» заработал Мартин Монтойя.

    Окончательный счет в игре на 91-й минуте установил Луис Суарес.

    Футбол. Испания. Примера
    Атлетико — Бетис 2:0
    Голы: 1:0 Маркос Льоренте (46'), 2:0 Луис Суарес (90') Атлетико: Ян Облак, Стефан Савич, Фелипе, Марио Эрмосо (Ренан Лоди, 77'), Киран Триппьер, Лукас Торрейра (Янник Карраско, 46'), Коке, Тома Лемар (Эктор Эррера, 46'), Маркос Льоренте, Луис Суарес, Анхель Корреа (Жоау Фелиш, 57') Бетис: Клаудио Браво, Мартин Монтойя, Марк Бартра, Алекс Морено, Айсса Манди, Набиль Фекир, Серхио Каналес, Кристиан Тельо (Хоакин, 65'), Вилльям Карвалью (Лоренсо Морон, 65'), Родригес Гидо (Виктор Руис, 80'), Антонио Санабрия (Борха Иглесиас, 80') Предупреждения: Луис Суарес (41'), Коке (50') Удаление: Мартин Монтойя (74')

    Мадридцы набрали 11 очков в 5 матчах и идут 2-ми в турнирной таблице Примеры. Севильцы с 9 очками располагаются на 10-й строчке.

    В ближайшем матче «Атлетико» 27 октября примет «Зальцбург» в Лиге чемпионов. Команды являются соперниками «Локомотива» по группе.

    «Бетис» 1 ноября сыграет на своем поле с «Эльче» в чемпионате Испании. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • На что рассчитывать «Монако» в игре с «Лионом»?
  • «Лион» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Останется ли «Реал Сосьедад» вверху таблицы?
  • «Реал Сосьедад» — «Уэска». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • Победа «Юве» и удачная домашняя серия «Арсенала»
  • Экспресс дня 25 октября. Прогноз и ставки
  • 3.21
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1633
  • Суперэкспресс на 24-25 октября
  • Сегодня в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Лион — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Уэска
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.21
  • Экспресс дня 25 октября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Ювентус — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Лос-Анджелес Гэлакси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Вердер — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Фиорентина — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры