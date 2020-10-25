«Атлетико» — «Бетис»: счет матча 2:0,обзор голов

Мадридскийодержал домашнюю победу над(2:0) в матче 7-го тура чемпионата Испании.

Счет на 46-й минуте забил Маркос Льоренте. На 72-й минуте гости остались в меньшинстве — красную карточку у «Бетиса» заработал Мартин Монтойя.

Окончательный счет в игре на 91-й минуте установил Луис Суарес.

Футбол. Испания. Примера Атлетико — Бетис 2:0 Голы: 1:0 Маркос Льоренте (46'), 2:0 Луис Суарес (90') Атлетико: Ян Облак, Стефан Савич, Фелипе, Марио Эрмосо (Ренан Лоди, 77'), Киран Триппьер, Лукас Торрейра (Янник Карраско, 46'), Коке, Тома Лемар (Эктор Эррера, 46'), Маркос Льоренте, Луис Суарес, Анхель Корреа (Жоау Фелиш, 57') Бетис: Клаудио Браво, Мартин Монтойя, Марк Бартра, Алекс Морено, Айсса Манди, Набиль Фекир, Серхио Каналес, Кристиан Тельо (Хоакин, 65'), Вилльям Карвалью (Лоренсо Морон, 65'), Родригес Гидо (Виктор Руис, 80'), Антонио Санабрия (Борха Иглесиас, 80') Предупреждения: Луис Суарес (41'), Коке (50') Удаление: Мартин Монтойя (74')

Мадридцы набрали 11 очков в 5 матчах и идут 2-ми в турнирной таблице Примеры. Севильцы с 9 очками располагаются на 10-й строчке.

В ближайшем матче «Атлетико» 27 октября примет «Зальцбург» в Лиге чемпионов. Команды являются соперниками «Локомотива» по группе.

«Бетис» 1 ноября сыграет на своем поле с «Эльче» в чемпионате Испании. 0