«Барселона» — «Реал»: счет матча 1:3, обзор голов

Мадридскийодержал выездную победу над(3:1) в матче 7-го тура испанской Примеры.

Гости открыли счет уже на 5-й минуте. Бензема разогнал атаку «Реала», далее своевременно покатил мяч в штрафную на ход Вальверде, который прицельным ударом поразил дальний угол ворот «Барсы».

Спустя три минуты каталонцы отыгрались. Прошёл заброс к левому краю штрафной «Реала», откуда Альба аккуратно отпасовал во вратарскую, а Ансу Фати переправил мяч в ворота.

Календарь и таблица испанской Примеры

А на 63-й минуте в ворота «Барселоны» был назначен пенальти. Рамос пришёл в чужую штрафную на стандарт, пытался выпрыгнуть, но в борьбе это не удалось — Лангле помешал, прихватив за футболку.

Серхио Рамос с 11-метровой отметки направил мяч в угол ворот — Нето не дотянулся.

Победную точку на 90-й минуте поставил Лука Модрич. Нето вышел на встречу атаке «Реала», прыгнув в ноги сопернику, но мяч в итоге пришёл к Модричу, который уже поразил ворота, оставшиеся без вратаря.

Футбол. Испания. Примера Барселона — Реал Мадрид 1:3 Голы: 0:1 Федерико Вальверде (5'), 1:1 Ансумане Фати (8'), 1:2 Серхио Рамос (пенальти) (63'), 1:3 Лука Модрич (90') Барселона: Нето, Серджино Дест, Жерар Пике, Клеман Лангле, Жорди Альба (Мартин Брайтвайт, 87'), Серхио Бускетс (Франсиску Тринкан, 82'), Лионель Месси, Филиппе Коутиньо, Pedri (Усман Дембеле, 82'), Френки де Йонг, Ансумане Фати (Антуан Гризманн, 82') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо Фернандес (Лукас Васкес, 43'), Ферлан Менди, Тони Кроос, Каземиро, Федерико Вальверде (Лука Модрич, 69'), Карим Бензема, Марко Асенсио (Родриго, 81'), Винисиус Жуниор Предупреждения: Каземиро (19'), Клеман Лангле (29'), Начо Фернандес (37'), Жорди Альба (64'), Лионель Месси (90')

«Реал» набрал 13 очков в шести матчах и вышел в лидеры турнирной таблицы Примеры, «Барселона» с семью очками в пяти встречах чемпионата, занимает десятую строчку.

В следующем туре «Реал» на своем поле сыграет против «Уэски», а «Барселона» в гостях встретится с «Алавесом». 0