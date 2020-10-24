«Барселона» — «Реал»: счет матча 1:3, обзор голов

Гости открыли счет уже на 5-й минуте. Бензема разогнал атаку «Реала», далее своевременно покатил мяч в штрафную на ход Вальверде, который прицельным ударом поразил дальний угол ворот «Барсы».
Спустя три минуты каталонцы отыгрались. Прошёл заброс к левому краю штрафной «Реала», откуда Альба аккуратно отпасовал во вратарскую, а Ансу Фати переправил мяч в ворота.
Календарь и таблица испанской Примеры
А на 63-й минуте в ворота «Барселоны» был назначен пенальти. Рамос пришёл в чужую штрафную на стандарт, пытался выпрыгнуть, но в борьбе это не удалось — Лангле помешал, прихватив за футболку.
Серхио Рамос с 11-метровой отметки направил мяч в угол ворот — Нето не дотянулся.
Победную точку на 90-й минуте поставил Лука Модрич. Нето вышел на встречу атаке «Реала», прыгнув в ноги сопернику, но мяч в итоге пришёл к Модричу, который уже поразил ворота, оставшиеся без вратаря.
«Реал» набрал 13 очков в шести матчах и вышел в лидеры турнирной таблицы Примеры, «Барселона» с семью очками в пяти встречах чемпионата, занимает десятую строчку.
В следующем туре «Реал» на своем поле сыграет против «Уэски», а «Барселона» в гостях встретится с «Алавесом». 0