Марадишвили: ЦСКА просто не смог реализовать свои моменты

Защитник ЦСКАвысказал мнение о матче с австрийским(1:1) в 1-м туре группового этапа Лиги Европы.

«Считаю, что могли выигрывать, но надо отдать должное команде. Дело не в поле, которое для всех было одинаковым. Мы просто не смогли реализовать свои моменты.

Да, мы были готовы к такой игре соперника, чуть-чуть не хватило в завершении, а так все хорошо.

Никаких трудностей не составило перейти к открытому футболу в Европе после российского чемпионата.

Просто соперник чуть побыстрее, чем в России, а так трудностей нет», — сказал Марадишвили в эфире «Матч ТВ».

Во 2-м туре коллектив армейцы 29 октября дома примут загребское «Динамо». 0