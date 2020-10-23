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    Марадишвили: ЦСКА просто не смог реализовать свои моменты

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    Защитник ЦСКА Константин Марадишвили высказал мнение о матче с австрийским «Вольфсбергом» (1:1) в 1-м туре группового этапа Лиги Европы.

    Константин Марадишвили
    Константин Марадишвили

    «Считаю, что могли выигрывать, но надо отдать должное команде. Дело не в поле, которое для всех было одинаковым. Мы просто не смогли реализовать свои моменты.

    Да, мы были готовы к такой игре соперника, чуть-чуть не хватило в завершении, а так все хорошо.

    Никаких трудностей не составило перейти к открытому футболу в Европе после российского чемпионата.

    Просто соперник чуть побыстрее, чем в России, а так трудностей нет», — сказал Марадишвили в эфире «Матч ТВ».

    Во 2-м туре коллектив армейцы 29 октября дома примут загребское «Динамо». 0

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