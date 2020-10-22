Хохлов: Почему все хоронят «Локо»? Они и с «Баварией» могут взять очки

Бывший главный тренер «Динамо»высказал мнение о предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов между

«Локомотив» в гостях сыграл вничью с «Ред Булл Зальцбург» (2:2), а «Бавария» разгромила «Атлетико» (4:0) в 1-м туре группового этапа турнира.

«Вся борьба в группе еще впереди. Команде вполне по силам бороться за третье место. Вчерашний соперник "Локомотива" [»Ред Булл Зальцбург«] — его основной конкурент за эту позицию.

Хороший результат для начала, особенно в моральном плане, потому что удалось не проиграть на выезде.

Не понимаю, почему все пытаются похоронить "Локо" в группе? С любым соперником можно брать очки, в том числе и с "Баварией".

Далеко за примером ходить не надо, "Шахтер" уничтожил мадридский "Реал" вчера», — сказал Хохлов «Р-Спорту».

Российский клуб примет мюнхенцев 27 октября. Начало матча — в 20:55 по московскому времени. 0