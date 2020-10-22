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    Нападающий «Зальцбурга»: Огорчен тем, что не сумел забить в концовке

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    Нападающий «Зальцбурга» Пэтсон Дака прокомментировал ничью с «Локомотивом» (2:2) в домашнем матче 1-го тура Лиги чемпионов.

    Пэтсон Дака
    Пэтсон Дака

    «Безусловно, я огорчен. Особенно учитывая, какой момент у меня был в самой концовке.

    К сожалению, не смог забить. Но надо сохранять позитивный настрой и готовиться к следующему матчу.

    В первом тайме шла более компактная игра, и мы не могли отыскать свободные зоны в обороне соперника. Было сложно забежать за спины их защитников.

    После перерыва старались высоко прессинговать и лучше контролировать мяч, чтобы вскрывать защиту российской команды», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0

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