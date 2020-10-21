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    Петржела: Поражение «Зенита» от «Брюгге» — позор

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    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела негативно воспринял поражение питерцев в игре первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге» (1:2).

    Властимил Петржела
    Властимил Петржела

    «Вообще не ожидал проигрыша "Зенита". Шокирующий результат. "Брюгге" — не самая сильная команда, поэтому проигрыш питерцев очень удивил. Означает это лишь одно — российский футбол не так силен. Представьте, сколько лет "Зениту" нет равных в чемпионате России, но в Европе российские заслуги "Зенита" ничего не значат.

    Поражение от "Брюгге" — не катастрофа. Подходит другое слово — позор. Думаю, о выходе из группы можно забыть. Конечно, может случиться чудо, но не верю в это. Остается бороться с "Брюгге" за третье место и выход в Лигу Европы. "Лацио" и "Боруссия" Д — соперники другого уровня», — приводит слова Петржелы «Чемпионат».

    В следующем туре Лиги чемпионов «Зенит» сыграет против «Боруссии» в Дортмунде 28 октября. 0

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