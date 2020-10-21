ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Енисей» — «Спартак»Смотр молодежи. Тедеско проиграл в Красноярске, но не огорчился
  • 23:57
    • Автогол Тальяфико принес «Ливерпулю» победу над «Аяксом»
  • 23:56
    • «Манчестер Сити» сломил сопротивление «Порту»
  • 23:49
    • «Бавария» разгромила «Атлетико», Коман оформил дубль
  • 21:46
    • «Шахтер» в Мадриде обыграл «Реал»
  • 21:46
    • «Локомотив» сыграл вничью с «Зальцбургом» в Австрии
    Все новости спорта

    «Интер» и менхенгладбахская «Боруссия» разошлись миром

    «Интер» — «Боруссия» М: счет матча 2:2, обзор голов

    Футбол Лига чемпионов Интер Футбол Италии Боруссия М Футбол Германии Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    «Интер» сыграл вничью с менхенгладбахской «Боруссией» в домашнем матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Ромелу Лукаку
    Ромелу Лукаку

    Встреча группы B, которая прошла в Милане, завершилась со счетом 2:2.

    «Нерадзурри» открыли счет на 49-й минуте, когда Ромелу Лукаку оказался самым расторопным в чужой штрафной и с близкой дистанции поразил цель.

    «Жеребята» отыгрались на 63-й минуте благодаря пенальти, который реализовал Рами Бенсебаини.

    На 84-й минуте гости вышли вперед. После длинной передачи из глубины поля Йонас Хофман выбежал один на один и уверенно переиграл Самира Хандановича.

    И все же на последней минуте основного времени миланцам удалось спастись. После подачи с углового с правого фланга Алессандро Бастони головой сбросил мяч во вратарскую, где Лукаку с близкой дистанции переправил мяч в сетку.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа B
    Интер — Боруссия М 2:2
    Голы: 1:0 Ромелу Лукаку (49'), 1:1 Рами Бенсебаини (пенальти) (63'), 1:2 Йонас Хофман (84'), 2:2 Ромелу Лукаку (90') Интер: Самир Ханданович, Стефан де Врей, Александар Коларов, Danilo D'Ambrosio, Иван Перишич (Алессандро Бастони, 79'), Артуро Видаль, Николо Барелла, Кристиан Эриксен (Марсело Брозович, 79'), Маттео Дармиан, Алексис Санчес (Лаутаро Мартинес, 46'), Ромелу Лукаку Боруссия М: Ян Зоммер, Штефан Ляйнер, Рами Бенсебаини, Маттиас Гинтер, Нико Эльведи, Кристоф Крамер, Марку Тюрам (Ханнес Вольф, 90'), Йонас Хофман, Флориан Нойхаус, Брил Эмболо (Патрик Херрман, 75'), Алассан Плеа (Ларс Штиндль, 90') Предупреждения: Danilo D'Ambrosio (17'), Стефан де Врей (65'), Кристоф Крамер (68'), Самир Ханданович (82')

    В следующем туре «Интер» на выезде сыграет с «Шахтером», а «Боруссия» на своем поле примет «Реал». 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Вольфсберг» — ЦСКА: Удастся ли армейцам удачно стартовать в Лиге Европы?
  • «Вольфсберг» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • Сможет ли «Заря» удивить «Лестер»?
  • «Лестер» — «Заря». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Тоттенхэм» испытает проблемы в игре с ЛАСКом?
  • «Тоттенхэм» — ЛАСК. Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.97
  • Экспресс дня 22 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Вольфсберг — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лестер — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — ЛАСК
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Лудогорец — Антверпен
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.95
  • Прогноз на матч Маккаби Тель-Авив — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Брага — АЕК
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Селтик — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Вильярреал — Сивасспор
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры