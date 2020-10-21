«Интер» — «Боруссия» М: счет матча 2:2, обзор голов

сыграл вничью с менхенгладбахскойв домашнем матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча группы B, которая прошла в Милане, завершилась со счетом 2:2.

«Нерадзурри» открыли счет на 49-й минуте, когда Ромелу Лукаку оказался самым расторопным в чужой штрафной и с близкой дистанции поразил цель.

«Жеребята» отыгрались на 63-й минуте благодаря пенальти, который реализовал Рами Бенсебаини.

На 84-й минуте гости вышли вперед. После длинной передачи из глубины поля Йонас Хофман выбежал один на один и уверенно переиграл Самира Хандановича.

И все же на последней минуте основного времени миланцам удалось спастись. После подачи с углового с правого фланга Алессандро Бастони головой сбросил мяч во вратарскую, где Лукаку с близкой дистанции переправил мяч в сетку.

Футбол. Лига чемпионов. Группа B Интер — Боруссия М 2:2 Голы: 1:0 Ромелу Лукаку (49'), 1:1 Рами Бенсебаини (пенальти) (63'), 1:2 Йонас Хофман (84'), 2:2 Ромелу Лукаку (90') Интер: Самир Ханданович, Стефан де Врей, Александар Коларов, Danilo D'Ambrosio, Иван Перишич (Алессандро Бастони, 79'), Артуро Видаль, Николо Барелла, Кристиан Эриксен (Марсело Брозович, 79'), Маттео Дармиан, Алексис Санчес (Лаутаро Мартинес, 46'), Ромелу Лукаку Боруссия М: Ян Зоммер, Штефан Ляйнер, Рами Бенсебаини, Маттиас Гинтер, Нико Эльведи, Кристоф Крамер, Марку Тюрам (Ханнес Вольф, 90'), Йонас Хофман, Флориан Нойхаус, Брил Эмболо (Патрик Херрман, 75'), Алассан Плеа (Ларс Штиндль, 90') Предупреждения: Danilo D'Ambrosio (17'), Стефан де Врей (65'), Кристоф Крамер (68'), Самир Ханданович (82')

В следующем туре «Интер» на выезде сыграет с «Шахтером», а «Боруссия» на своем поле примет «Реал». 0