«Уфа» разгромила «Чертаново» и вышла в 1/8 финала Кубка России

В матче 3-го тура группового этапа Кубка Россиина своем поле уступилсо счетом 0:4.

Голы забивали Тимур Жамалетдинов (на 9-й минуте), Дмитрий Сысуев (58), Вячеслав Кротов (69) и сербский новичок уфимской команды Комнен Андрич (78).

Отметим, что при счете 0:0 на пятой минуте Жамалетдинов не реализовал пенальти, направив мяч в штангу.

Россия. Кубок. Группа 4 «Чертаново» (Москва) — «Уфа» — 0:4 (0:1) Голы: Жамалетдинов, 9 (0:1). Д.Сысуев, 58 (0:2). Кротов, 69 (0:3). Андрич, 78 (0:4)Нереализованный пенальти: Жамалетдинов, 5 (штанга)«Чертаново» (Москва): Абаев, Бартасевич (ЯнГудков, 66), Никитенков, Молодняков, Ляхов, Тюменцев (Ан.Алексеев, 87), Герчиков, Першин (Н.Сулейманов, 76), Левин (Е.Рудковский, 66), Завезен (А.Надольский, 66), Молчанов«Уфа»: Беленов, Аликин, Никитин, Морозов (Б.Йокич, 73), Плиев, Кротов, Алиев, Камилов, Фольмер (А.Голубев, 65), Алибеков (Д.Сысуев, 46), Жамалетдинов (Андрич, 74)Предупреждения: Абаев, 5. Першин, 18. Морозов, 25. Кротов, 28. Жамалетдинов, 35

Команда из РПЛ заняла первое место в группе 4, набрав шесть очков, и в феврале следующего года сыграет в 1/8 финала.

Вторым стал «Ленинградец», набравший два очка. «Чертаново» завершило групповой этап на третьем месте с одним очком. 0