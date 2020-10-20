«Ренн» — «Краснодар»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионовна своем поле сыграл вничью с— 1:1.

На 56-й минуте в ворота кубанского клуба был назначен пенальти — Терье ворвался в штрафную «быков», где Сорокин пошёл в рискованный подкат, сбив соперника.

Серу Гирасси пробил в правый от себя угол ворот, Сафонов угадал направление, но мяч пролетел под руками.

Спустя три минуты «Краснодар» отыгрался. Рамирес у штрафной «Ренна» развернулся, подработал под левую и нанёс неожиданный удар для вратаря — мяч залетел в ближний угол ворот.

Футбол. Лига чемпионов. Группа E Ренн — Краснодар 1:1 Голы: 1:0 Серу Гирасси (пенальти) (56'), 1:1 Кристиан Рамирес (59') Ренн: Альфред Гомис, Дамьен Да Сильва, Далберт (Адриен Трюффер, 81'), Наиф Агер, Амари Траоре, Эдуардо Камавинжа (Адриен Эну, 81'), Бенжамен Буриго (Флавьен Тэт, 69'), Стивен Н'Зонзи, Мартен Терье, Серу Гирасси, Ромен дель Кастильо (Жереми Доку, 62') Краснодар: Матвей Сафонов, Егор Сорокин, Евгений Чернов, Кайо, Сергей Петров (Магомед-Шапи Сулейманов, 73'), Кристофер Ольссон, Даниил Уткин (Юрий Газинский, 72'), Тонни Триндаде Вильена, Кристиан Рамирес, Игорь Смольников, Маркус Берг Предупреждения: Кристофер Ольссон (14'), Амари Траоре (44'), Эдуардо Камавинжа (63'), Флавьен Тэт (85'), Кристиан Рамирес (90')

Группа Е: 1. «Ренн» — 1 очко, 2. «Севилья» — 1, 3. «Челси» — 1, 4. «Краснодар» — 1.

Во втором туре «Краснодар» примет «Челси», а «Ренн» на выезде сыграет с «Севильей». Матчи пройдут 28 октября. 0