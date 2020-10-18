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    «Астон Вилла» вырвала победу у «Лестера»

    «Лестер» — «Астон Вилла»: счет матча 0:1

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    «Лестер» потерпел поражение от «Астон Виллы» в домашнем матче пятого тура английской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла на стадионе «Кинг Пауэр», завершилась со счетом 0:1.

    «Вилланы» забили победный гол в концовке встречи, когда точный удар из-за пределов штрафной нанес Росс Баркли.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Лестер — Астон Вилла 0:1
    Гол: 0:1 Росс Баркли (90') Лестер: Каспер Шмейхель, Джеймс Джастин, Весли Фофана, Джонни Эванс, Тимоти Кастань, Юри Тилеманс, Нампалис Менди (Хамза Чодури, 78'), Деннис Прает (Джеймс Мэддисон, 68'), Келечи Ихеаначо (Ислам Слимани, 71'), Харви Льюис Барнс, Айосе Перес Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Мэтти Кэш, Эзри Конса, Тайрон Мингс, Мэтт Таргетт, Дуглас Луис, Джон МакГинн, Росс Баркли, Джек Грилиш, Олли Уоткинс, Трезеге (Бертран Траоре, 81') Предупреждения: Айосе Перес (31'), Джон МакГинн (32'), Мэтти Кэш (40'), Юри Тилеманс (41'), Дуглас Луис (70'), Тимоти Кастань (73'), Джонни Эванс (74')

    В турнирной таблице АПЛ «Лестер» занимает четвертое место (9 очков), а «Астон Вилла» — второе (12 очков). 0

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