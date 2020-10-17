Гвардиола: Победа важна для обретения уверенности

Хосеп Гвардиола
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"Важная победа и важно, что мы не пропустили. 'Арсенал' бился и очень хотел победить. Мы знали, что это будет напряженная игра. Победа важна для обретения уверенности.
Мы невероятно рады возвращению Агуэро. Он пропустил четыре месяца и еще далек от лучших кондиций, но получил свои 60 минут. В среду у нас новая игра. Здорово, что он вернулся. Нам понадобятся его голы.
Бенжамен Менди пропустит три или четыре недели. Возвращения Ляпорта ожидаем раньше. Может, 7-10 дней", — приводит слова Гвардиолы пресс-служба "Ман Сити".
Напомним, что единственный гол в матче забил Рахим Стерлинг. 0