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    Гвардиола: Победа важна для обретения уверенности

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    Наставник «Ман Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий после победы в матче 5 тура АПЛ над Арсеналом« (1:0).

    Хосеп Гвардиола
    Хосеп Гвардиола

    "Важная победа и важно, что мы не пропустили. 'Арсенал' бился и очень хотел победить. Мы знали, что это будет напряженная игра. Победа важна для обретения уверенности.

    Мы невероятно рады возвращению Агуэро. Он пропустил четыре месяца и еще далек от лучших кондиций, но получил свои 60 минут. В среду у нас новая игра. Здорово, что он вернулся. Нам понадобятся его голы.

    Бенжамен Менди пропустит три или четыре недели. Возвращения Ляпорта ожидаем раньше. Может, 7-10 дней", — приводит слова Гвардиолы пресс-служба "Ман Сити".

    Напомним, что единственный гол в матче забил Рахим Стерлинг. 0

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