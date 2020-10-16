Николич: Было бы странно, если бы Миранчук все еще оставался в России

Главный тренерзаявил, что уход полузащитника» не стал для него неожиданностью.

«Это было очевидно, это были планы клуба. Было бы странно, если Миранчук все еще оставался в России. Можно смотреть на эту ситуацию по-разному. Во-первых, он очень долго играл в России за "Локомотив".

Он мечтал играть в Европе. Я говорил с ним 3-4 раза. Он сказал: "Тренер, правда, я мечтаю играть в Европе. Если я останусь в 'Локомотиве', это мой дом, я счастлив здесь, это не проблема. Но, если будет хорошее предложение…" Смотри, какой хороший парень, он не сказал, хорошее предложение для меня, а для клуба и для меня. Когда игрок так честно говорит, когда есть предложение, которое устраивает и его клубе, нужно сказать нет? Тогда он был бы несчастлив.

В клубе мне в первый же день сказали, что в планах — продать Лешу Миранчука. Так что мы об этом знали заранее», — сказал Николич на ютуб-канале Нобеля Арустамяна. 0