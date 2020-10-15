Нойштедтер вернулся в «Динамо» до конца сезона

Московскоесообщило о том, что полузащитниквернулся в клуб, заключив новый контракт до конца сезона-2020/21.

В прошлом сезоне 32-летний Нойштедтер сыграл за бело-голубых 21 матч, сделав две голевые передачи после перехода из стамбульского «Фенербахче».

После завершения минувшего чемпионата его контракт не был продлен. Полузащитник сборной России оставался безработным с 1 августа.

⚡️ Нойштедтер вернулся в «Динамо»! Игрок сборной России Роман Нойштедтер подписал с «Динамо» контракт до конца сезона 2020/21.

Нойштедтер уже выступал за бело-голубых в прошлом сезоне — на его счету 21 матч и 2 голевые передачи.

С возвращением, Роман ⚪🔵#ПродолжаемДвижение pic.twitter.com/FDfSZUOLkZ — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) October 15, 2020

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