В «Ювентусе» ввели режим изоляции после положительного теста на COVID у Маккенни

Туринскийобъявил о том, что в главной команде туринского клуба был введен режим изоляции.

На такие меры итальянский клуб пошел после того, как американский полузащитник Уэстон Маккенни сдал положительный тест на коронавирус во время плановой проверки.

Игроки продолжат тренировки и будут готовиться к предстоящим матчам, однако им временно запрещено покидать базу, чтобы свести к минимуму все контакты. Это же касается тренеров и других сотрудников команды.

Напомним, что 13 октября стало известно о том, что заражение COVID-19 обнаружили у Криштиану Роналду, когда нападающий туринского клуба находился в расположении сборной Португалии.

17 октября «Ювентус» должен провести выездной матч чемпионата Италии против «Кротоне».

Il gruppo squadra è in isolamento fiduciario ➡️ https://t.co/TwEwvFt33H pic.twitter.com/1ljEMQOG48 — JuventusFC (@juventusfc) October 14, 2020

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