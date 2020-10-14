В «Ювентусе» ввели режим изоляции после положительного теста на COVID у Маккенни

На такие меры итальянский клуб пошел после того, как американский полузащитник Уэстон Маккенни сдал положительный тест на коронавирус во время плановой проверки.
Игроки продолжат тренировки и будут готовиться к предстоящим матчам, однако им временно запрещено покидать базу, чтобы свести к минимуму все контакты. Это же касается тренеров и других сотрудников команды.
Напомним, что 13 октября стало известно о том, что заражение COVID-19 обнаружили у Криштиану Роналду, когда нападающий туринского клуба находился в расположении сборной Португалии.
17 октября «Ювентус» должен провести выездной матч чемпионата Италии против «Кротоне».
Il gruppo squadra è in isolamento fiduciario ➡️ https://t.co/TwEwvFt33H pic.twitter.com/1ljEMQOG48— JuventusFC (@juventusfc) October 14, 2020