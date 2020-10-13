Криштиану Роналду заразился коронавирусом

В понедельник, 12 октября, игрок сдал положительный тест на COVID-19 и покинул расположение национальной команды, сообщает пресс-служба португальской футбольной федерации.
35-летний форвард пропустит матч против Швеции в Лиге наций, который пройдет в среду, 14 октября.
Отмечается, что болезнь протекает у форварда бессимптомно, он находится на самоизоляции.
После положительного теста у Роналду остальные игроки сборной Португалии прошли повторное тестирование утром 13 октября.
Все результаты оказались отрицательными, футболисты продолжат готовиться к матчу со Швецией.
Напомним, что ранее Роналду отказался соблюдать изоляцию в отеле «Ювентуса» ради игры за сборную.
Два сотрудника итальянского клуба заразились коронавирусом, и футболисты должны были пройти двухнедельный карантин.
В текущем сезоне Роналду провел за «Ювентус» два матча и забил три гола. Футболист, которому предстоит пройти 14-дневный карантин, точно пропустит три матча итальянского клуба.
Португалец не сыграет против «Кротоне» и «Вероны» в рамках Серии А, а также не выйдет на поле в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов против киевского «Динамо».
Матч Лиги чемпионов против «Барселоны» запланирован на 28 октября. В случае, если у Роналду не будет осложнений, срок его изоляции истечет 27 октября.
Таким образом, у него еще есть шанс выйти на поле в матче против каталонского клуба. 0