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    Криштиану Роналду заразился коронавирусом

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    Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду заразился коронавирусом.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду

    В понедельник, 12 октября, игрок сдал положительный тест на COVID-19 и покинул расположение национальной команды, сообщает пресс-служба португальской футбольной федерации.

    35-летний форвард пропустит матч против Швеции в Лиге наций, который пройдет в среду, 14 октября.

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    Отмечается, что болезнь протекает у форварда бессимптомно, он находится на самоизоляции.

    После положительного теста у Роналду остальные игроки сборной Португалии прошли повторное тестирование утром 13 октября.

    Все результаты оказались отрицательными, футболисты продолжат готовиться к матчу со Швецией.

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    • Напомним, что ранее Роналду отказался соблюдать изоляцию в отеле «Ювентуса» ради игры за сборную.

    Два сотрудника итальянского клуба заразились коронавирусом, и футболисты должны были пройти двухнедельный карантин.

    В текущем сезоне Роналду провел за «Ювентус» два матча и забил три гола. Футболист, которому предстоит пройти 14-дневный карантин, точно пропустит три матча итальянского клуба.

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    Португалец не сыграет против «Кротоне» и «Вероны» в рамках Серии А, а также не выйдет на поле в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов против киевского «Динамо».

    Матч Лиги чемпионов против «Барселоны» запланирован на 28 октября. В случае, если у Роналду не будет осложнений, срок его изоляции истечет 27 октября.

    Таким образом, у него еще есть шанс выйти на поле в матче против каталонского клуба. 0

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