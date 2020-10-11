Писарев: Сафонов сейчас лучший вратарь в России

Бывший главный тренер молодежной сборной Россиипрокомментировал вызов голкипера «Краснодара»в национальную команду на матчи Лиги наций с Турцией и Венгрией.

«Думаю, он и раньше появился бы в первой сборной, если бы не молодежка. Но она играла квалификационные матчи Евро-2021, это тоже важно. У Гильерме, насколько я понимаю, есть проблемы со здоровьем, так что правильно сделали, вызвав именно Сафонова. Он сейчас лучший у нас вратарь.

На чемпионат Европы Сафонов должен поехать. А что касается данного сбора, почему бы и нет? Допускаю, что в одном из двух матчей Лиги наций Сафонов будет играть.

Джанаев в матче со Швецией виновен в первом голе, сто процентов. Понятно, что там и Кутепов проиграл борьбу и позицию, но виноват и Джанаев. Останься он в воротах, у него был бы шанс спасти команду», — сказал Писарев «Известиям».

Сборная России сыграет с Турцией 11 октября, а с Венгрией — 14-го. 0