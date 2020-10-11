ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит»Сезон скандалов, отставок и обманутых ожиданий
  • 23:52
    • Германия на выезде обыграла Украину
  • 23:44
    • Гол Оярсабаля принес Испании победу над Швейцарией
  • 23:06
    • Роналду — самый высокооплачиваемый игрок Серии А
  • 21:27
    • Ансу Фати снова в старте испанской сборной
  • 21:20
    • Гнабри в атаке Германии на матч с Украиной
    Все новости спорта

    Писарев: Сафонов сейчас лучший вратарь в России

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Турции Сборная Венгрии Лига наций Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    Бывший главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев прокомментировал вызов голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в национальную команду на матчи Лиги наций с Турцией и Венгрией.

    Матвей Сафонов
    Матвей Сафонов

    «Думаю, он и раньше появился бы в первой сборной, если бы не молодежка. Но она играла квалификационные матчи Евро-2021, это тоже важно. У Гильерме, насколько я понимаю, есть проблемы со здоровьем, так что правильно сделали, вызвав именно Сафонова. Он сейчас лучший у нас вратарь.

    На чемпионат Европы Сафонов должен поехать. А что касается данного сбора, почему бы и нет? Допускаю, что в одном из двух матчей Лиги наций Сафонов будет играть.

  • Первый тренер Сафонова рассказал о преимуществе Матвея перед Максименко
  • Читайте по теме

    • Джанаев в матче со Швецией виновен в первом голе, сто процентов. Понятно, что там и Кутепов проиграл борьбу и позицию, но виноват и Джанаев. Останься он в воротах, у него был бы шанс спасти команду», — сказал Писарев «Известиям».

    Сборная России сыграет с Турцией 11 октября, а с Венгрией — 14-го. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли сборная России беспроигрышную серию матчей с Турцией?
  • Россия — Турция. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Сможет ли Англия взять реванш у Бельгии?
  • Англия — Бельгия. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Великое противостояние Джоковича и Надаля: что нас ждет в финале «Ролан Гаррос»?
  • Джокович — Надаль. Прогноз и ставки
  • 2.19
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.48
  • Экспресс дня 11 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Россия — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Англия — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Джокович — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Польша — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Хорватия — Швеция
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Сиэтл
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Портленд Тимберс — Сан-Хосе Эрткуэйкс
  • Футбол
  • Завтра в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры