Писарев: Сафонов сейчас лучший вратарь в России

Матвей Сафонов
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«Думаю, он и раньше появился бы в первой сборной, если бы не молодежка. Но она играла квалификационные матчи Евро-2021, это тоже важно. У Гильерме, насколько я понимаю, есть проблемы со здоровьем, так что правильно сделали, вызвав именно Сафонова. Он сейчас лучший у нас вратарь.
На чемпионат Европы Сафонов должен поехать. А что касается данного сбора, почему бы и нет? Допускаю, что в одном из двух матчей Лиги наций Сафонов будет играть.
Джанаев в матче со Швецией виновен в первом голе, сто процентов. Понятно, что там и Кутепов проиграл борьбу и позицию, но виноват и Джанаев. Останься он в воротах, у него был бы шанс спасти команду», — сказал Писарев «Известиям».
Сборная России сыграет с Турцией 11 октября, а с Венгрией — 14-го. 0