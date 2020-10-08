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    Испания и Португалия подадут совместную заявку на проведение ЧМ-2030

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    Испания и Португалия подписали соглашение о продвижении совместной кандидатуры на организацию чемпионата мира по футболу 2030 года.

    Испания и Португалия подадут совместную заявку на проведение ЧМ-2030
    Испания и Португалия подадут совместную заявку на проведение ЧМ-2030

    Об этом сообщает пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

    «Соглашение означает важный шаг для общего проекта федераций, а также и для стран. Футбол, спорт — великолепный инструмент, позволяющий придать силу и волю для преодолению сложностей. Мы не можем даже представить лучшего партнера, чем Португалия. Мы идем рука об руку с португальской федерацией футбола», — сказал Рубиалес.

    Испания проводила чемпионат мира 1982 года и чемпионат Европы-1964. Португалия была хозяйкой континентального первенства в 2004 году.

    Напомним, чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре, а турнир 2026 года примут Мексика, Канада и США. 0

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