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    Шевченко прокомментировал разгром от Франции

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    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение от Франции (1:7) в товарищеском матче.

    Андрей Шевченко
    Андрей Шевченко

    «В настоящий момент много проблемных позиций — мы не понимаем, кого сможем еще вызвать на ближайшие поединки. Ситуация крайне тяжелая, но нужно как-то с нее выходить. Мы вызвали игроков "молодежки". Нас ждут два ответственных матча с Германией и Испанией. Игроки "Шахтера" завтра еще пройдут тест...

    В этой ситуации игроки отнеслись к матчу настолько серьезно, насколько это было возможно. Те, кто вышел на поле, пытались биться. Сравнивать две команды пока невозможно, но некоторые отрезки в нашем исполнении были неплохими. Например, начало второго тайма», — цитирует специалиста Украинская ассоциация футбола.

    Отметим, сборная Украины в этом матче потерпела самое крупное поражение в своей истории. 0

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