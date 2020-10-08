Шевченко прокомментировал разгром от Франции

Главный тренер сборной Украиныпрокомментировал поражение от Франции (1:7) в товарищеском матче.

«В настоящий момент много проблемных позиций — мы не понимаем, кого сможем еще вызвать на ближайшие поединки. Ситуация крайне тяжелая, но нужно как-то с нее выходить. Мы вызвали игроков "молодежки". Нас ждут два ответственных матча с Германией и Испанией. Игроки "Шахтера" завтра еще пройдут тест...

В этой ситуации игроки отнеслись к матчу настолько серьезно, насколько это было возможно. Те, кто вышел на поле, пытались биться. Сравнивать две команды пока невозможно, но некоторые отрезки в нашем исполнении были неплохими. Например, начало второго тайма», — цитирует специалиста Украинская ассоциация футбола.

Отметим, сборная Украины в этом матче потерпела самое крупное поражение в своей истории. 0