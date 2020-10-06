Гендиректор «Крыльев Советов»: Хотим сохранить Зиньковского

Полузащитник «Крыльев Советов»входит в сферу интересов нескольких клубов, заявил генеральный директор самарцев

Ранее в СМИ сообщалось об интересе ряда европейских клубов и клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) к 24-летнему хавбеку.

«Клуб будет делать все, чтобы его (Зиньковского) оставить. Но наши возможности, как вы понимаете, ограничены с разных точек зрения.

Тяжело прогнозировать. Есть клубы, которые его очень хотят, а мы все делаем, чтобы он не уходил», — сказал Калакуцкий «Р-Спорту».

В 13 матчах текущего сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Зиньковский отметился пятью голами.

«Крылья Советов» после 13 туров с 26 очками идут на четвертом месте в турнирной таблице первенства 0