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    Гендиректор «Крыльев Советов»: Хотим сохранить Зиньковского

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    Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский входит в сферу интересов нескольких клубов, заявил генеральный директор самарцев Евгений Калакуцкий.

    Антон Зиньковский
    Антон Зиньковский

    Ранее в СМИ сообщалось об интересе ряда европейских клубов и клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) к 24-летнему хавбеку.

    «Клуб будет делать все, чтобы его (Зиньковского) оставить. Но наши возможности, как вы понимаете, ограничены с разных точек зрения.

    Тяжело прогнозировать. Есть клубы, которые его очень хотят, а мы все делаем, чтобы он не уходил», — сказал Калакуцкий «Р-Спорту».

    В 13 матчах текущего сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Зиньковский отметился пятью голами.

    «Крылья Советов» после 13 туров с 26 очками идут на четвертом месте в турнирной таблице первенства 0

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