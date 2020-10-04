«Динамо» — «Краснодар»: счет 2:0, обзор голов

В 10-м туре российской Премьер-лигидома выиграло усо счетом 2:0.

Первый гол хозяев забил Вячеслав Грулев. Футболист первым оказался на добивании и уже вторым темпом поразил ворота.

На 57-й минуте Ордец сделал длинную передачу на ход Даниле Лесовому. Игрок бежал плечом к плечу с защитником, но чмог выиграть скоростную дуэль, а также перебросить вратаря «быков».

Футбол. Россия. Премьер-лига Динамо — Краснодар 2:0 Голы: 1:0 Вячеслав Грулёв (37'), 2:0 Даниил Лесовой (57') Динамо: Антон Шунин, Сергей Паршивлюк, Дмитрий Скопинцев (Заурбек Плиев, 86'), Иван Ордец, Роман Евгеньев, Никола Моро, Clinton N'Jie (Николай Комличенко, 70'), Даниил Лесовой, Себастьян Шиманьски (Игорь Школик, 90'), Даниил Фомин, Вячеслав Грулёв (Антон Терехов, 86') Краснодар: Матвей Сафонов, Егор Сорокин, Александр Мартынович, Кристиан Рамирес (Кайо, 22'), Игорь Смольников, Юрий Газинский (Руслан Камболов, 76'), Даниил Уткин (Магомед-Шапи Сулейманов, 56'), Тонни Триндаде Вильена, Реми Кабелла, Виктор Классон (Eduard Spertsyan, 75'), Маркус Берг (Максим Кутовой, 75') Предупреждения: Clinton N'Jie (6'), Сергей Паршивлюк (41'), Себастьян Шиманьски (45'), Игорь Смольников (47'), Кайо (66'), Даниил Лесовой (74'), Юрий Газинский (74')

«Динамо» победило и набрало уже 17 очков. Команда на 6-м месте. «Краснодар» снова не выиграл. «Черно-зеленые» имеют на 2 пункта меньше и занимают 8-ю строчку. 0