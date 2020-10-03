Календарь Лиги чемпионов 2020/2021 на LiveSport.Ru

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Впервые в истории турнира в групповом этапе сыграют сразу три клуба из России — «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар».

По итогам жеребьевки «Локомотив» попал в группу A к «Атлетико», «Баварии» и «Зальцбургу».

«Краснодар» оказался в квартете E. Его соперники — «Ренн», «Севилья» и «Челси». А компанию «Зениту» в группе F составят «Боруссия» Дортмунд, «Брюгге» и «Лацио».

«Локомотив» стартует 21 октября матчем против «Зальцбурга» на выезде, «Краснодар» — против «Ренна» во Франции 20-го, в тот же день «Зенит» дома примет «Брюгге».

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