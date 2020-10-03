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    Календарь Лиги чемпионов 2020/2021 на LiveSport.Ru

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    На LiveSport.Ru опубликован календарь Лиги чемпионов сезона 2020/2021.

    Лига чемпионов
    Лига чемпионов

    Впервые в истории турнира в групповом этапе сыграют сразу три клуба из России — «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар».

    По итогам жеребьевки «Локомотив» попал в группу A к «Атлетико», «Баварии» и «Зальцбургу».

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    • «Краснодар» оказался в квартете E. Его соперники — «Ренн», «Севилья» и «Челси». А компанию «Зениту» в группе F составят «Боруссия» Дортмунд, «Брюгге» и «Лацио».

    «Локомотив» стартует 21 октября матчем против «Зальцбурга» на выезде, «Краснодар» — против «Ренна» во Франции 20-го, в тот же день «Зенит» дома примет «Брюгге».

    Календарь и таблица АПЛ

    Полностью календарь, результаты и турнирную таблицу Лиги чемпионов 2020/2021 можно посмотреть тут. 0

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