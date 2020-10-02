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    «Барселона» в меньшинстве разгромила «Сельту»

    «Сельта» — «Барселона»: счет матча 0:3, обзор голов

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    В матче 4-го тура испанской Примеры «Сельта» потерпела домашнее поражение от «Барселоны» со счетом 0:3.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 11-й минуте. Фати, после паса от Коутиньо, ворвался в чужую штрафную по центру и прицельно пробил в ближний нижний угол ворот.

    На 42-й минуте «Барселона» осталась в меньшинстве. Лангле получил вторую желтую карточку за отмашку от соперника.

    На 51-й минуте Месси обыгрался с Коутиньо, а затем ворвался в чужую штрафную с правого фланга атаки, после чего прострелил в центр и мяч рикошетом от Оласа залетел в ближний угол ворот.

    А на 5-й добавленной минуте Месси прорвался мимо нескольких соперников в чужую штрафную с левого фланга атаки и низом пробил с острого угла, но спас свою команду Вильяр.

    Однако, первым на подборе был Серхи Роберто и ударом слета отправил мяч под перекладину ворот.

    Футбол. Испания. Примера
    Сельта — Барселона 0:3
    Голы: 0:1 Ансумане Фати (11'), 0:2 Лукас Оласа (автогол) (51'), 0:3 Серхи Роберто (90') Сельта: Иван Вильяр, Уго Мальо, Лукас Оласа, Джозеф Айду (Miguel Baeza, 46'), Джейсон Мурильо, Jose Fontan (Нестор Араухо, 32'), Денис Суарес, Ренато Тапиа (Франсиско Пейнадо, 74'), Gabriel Veiga (Сантьяго Мина, 60'), Яго Аспас, Эмре Мор (Нолито, 60') Барселона: Нето, Жерар Пике, Клеман Лангле, Жорди Альба, Серхи Роберто, Серхио Бускетс, Антуан Гризманн (Рональд Араухо, 45'), Филиппе Коутиньо (Pedri, 72'), Френки де Йонг, Ансумане Фати (Франсиску Тринкан, 72'), Лионель Месси Предупреждения: Клеман Лангле (23'), Джозеф Айду (39'), Клеман Лангле (42'), Жерар Пике (42'), Нестор Араухо (48'), Ренато Тапиа (69'), Джейсон Мурильо (75'), Жорди Альба (84'), Серхио Бускетс (87'), Франсиско Пейнадо (90')

    «Барселона» после двух проведенных матчей в Примере набрала шесть очков и находится на пятом месте в таблице Примеры. «Сельта» занимает 11-ю строчку. 0

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