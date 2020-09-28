«Ливерпуль» — «Арсенал»: счет матча 3:1, обзор голов

В матче 3-го тура чемпионата Англииодержал домашнюю победу над лондонскимсо счетом 3:1.

Счет в матче на 25-й минуте открыли «канониры». Мэйтленд-Найлс прострелил с левого фланга атаки в штрафную «Ливерпуля», где мяч рикошетом от Робертсона отлетел к Ляказетту и тот из центра штрафной расстрелял ворота Алиссона.

Спустя три минуты Фирмино отпасовал низом на правый край штрафной «Арсенала», где Салах ушел от Тирни и мощно пробил. Лено парировал мяч перед собой, после чего первым на добивание успел Мане.

А на 34-й минуте Александер-Арнольд исполнил выверенную подачу с правого фланга атаки на линию вратарской «Арсенала», где Робертсон оторвался от Виллиана и ударом с близкой дистанции отправил мяч точно в цель.

Окончательный счет был установлен на 88-й минуте. После розыгрыша углового Александер-Арнольд навесил в центр штрафной «Арсенала», откуда Давид Луис вынес мяч прямо на Жоту и Диогу точным ударом вторым касанием отправил мяч в угол ворот.