«Ливерпуль» — «Арсенал»: счет матча 3:1, обзор голов

В матче 3-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль»
одержал домашнюю победу над лондонским «Арсеналом»
со счетом 3:1.
Счет в матче на 25-й минуте открыли «канониры». Мэйтленд-Найлс прострелил с левого фланга атаки в штрафную «Ливерпуля», где мяч рикошетом от Робертсона отлетел к Ляказетту и тот из центра штрафной расстрелял ворота Алиссона.
Спустя три минуты Фирмино отпасовал низом на правый край штрафной «Арсенала», где Салах ушел от Тирни и мощно пробил. Лено парировал мяч перед собой, после чего первым на добивание успел Мане.
А на 34-й минуте Александер-Арнольд исполнил выверенную подачу с правого фланга атаки на линию вратарской «Арсенала», где Робертсон оторвался от Виллиана и ударом с близкой дистанции отправил мяч точно в цель.
Окончательный счет был установлен на 88-й минуте. После розыгрыша углового Александер-Арнольд навесил в центр штрафной «Арсенала», откуда Давид Луис вынес мяч прямо на Жоту и Диогу точным ударом вторым касанием отправил мяч в угол ворот.
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Футбол. Англия. Премьер-лига
Ливерпуль — Арсенал Лондон 3:1
Голы: 0:1 Александр Ляказетт (25'), 1:1 Садио Мане (28'), 2:1 Эндрю Робертсон (34'), 3:1 Диогу Жота (88')
Ливерпуль: Алисон Бекер, Вирджил ван Дейк, Джозеф Гомес, Эндрю Робертсон, Трент Александер-Арнольд, Фабиньо, Жоржиньо Вейналдум, Наби Кейта (Джеймс Милнер, 79'), Роберто Фирмино (Такуми Минамино, 90'), Садио Мане (Диогу Жота, 80'), Мохамед Салах
Арсенал Лондон: Бернд Лено, Киран Тирни, Rob Holding, Давид Луис, Эктор Бельерин, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Мохамед Эль-Ненни, Гранит Джака (Даниель Себальос, 60'), Александр Ляказетт (Эдвард Нкетиа, 73'), Виллиан (Николя Пепе, 68'), Пьер-Эмерик Обамеянг
Предупреждения: Садио Мане (3'), Трент Александер-Арнольд (49'), Эктор Бельерин (68'), Даниель Себальос (72')