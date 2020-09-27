«Барселона» — «Вильярреал»: счет матча 4:0, обзор голов

в домашнем матче третьего тура испанской Примеры разгромила— 4:0.

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«Сине-гранатовые» вышли вперед на 15-й минуте. Жорди Альба прорвался в чужую штрафную с левого фланга и отпасовал в центр на Ансу Фати, а тот ударом в касание метров поразил ворота.

Спустя четыре минуты Фати оформил дубль, реализовав выход один на один с вратарем после передач Филиппе Коутиньо.

На 35-й минуте дело до разгрома довел Лионель Месси, забив с пенальти.

Под занавес первого тайма хозяева сделали счет 4:0. Месси навесил с левого фланга в центр чужой штрафной, где Пау Торрес при попытке опередить Серджи Бускетса срезал мяч в свои ворота.

Футбол. Испания. Примера Барселона — Вильярреал 4:0 Голы: 1:0 Ансумане Фати (15'), 2:0 Ансумане Фати (19'), 3:0 Лионель Месси (пенальти) (35'), 4:0 Пау Торрес (автогол) (45') Барселона: Нето, Жерар Пике, Клеман Лангле, Жорди Альба, Серхи Роберто, Серхио Бускетс (Миралем Пьянич, 78'), Лионель Месси, Филиппе Коутиньо (Pedri, 70'), Френки де Йонг, Ансумане Фати (Усман Дембеле, 70'), Антуан Гризманн (Франсиску Тринкан, 78') Вильярреал: Серхио Асенхо, Марио Гаспар, Рауль Альбиоль (Рамиро Фунес Мори, 84'), Пау Торрес, Первис Эступинан, Даниэль Парехо, Самуэль Чуквезе (Такэфуса Кубо, 74'), Франсис Коклен (Висенте Иборра, 46'), Мойсес Гомес, Херар Морено (Карлос Бакка, 84'), Пако Алькасер (Manuel Trigueros, 46') Предупреждение: Херар Морено (83')

В турнирной таблице Примеры «Барселона» занимает десятое место (3 очка), а «Вильярреал» — восьмое (4 очка). 0