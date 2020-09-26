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    • «Аугсбург» переиграл дортмундскую «Боруссию»
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    «Аугсбург» переиграл дортмундскую «Боруссию»

    «Аугсбург» — «Боруссия» Д: счет матча 2:0, обзор голов

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    В матче второго тура чемпионата Германии «Аугсбург» на своем поле обыграл дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0.

    «Аугсбург»
    «Аугсбург»

    В составе победителей голами отметились Феликс Удуохай (40-я минута) и Даниэль Калиджиури (54).

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Аугсбург — Боруссия Д 2:0
    Голы: 1:0 Феликс Удуохай (40'), 2:0 Даниэль Калиджиури (54') Аугсбург: Рафал Гикевич, Джеффри Гауэлеу, Феликс Удуохай, Иагу, Рафаэль Фрамбергер, Рани Хедира (Рис Оксфорд, 63'), Михаэль Грегорич (Фредрик Йенсен, 57'), Даниэль Калиджиури, Карлос Груэсо (Тобиас Штробль, 90'), Андре Хан (Марек Сухи, 90'), Флориан Нидерлехнер (Альфред Финнбогасон, 62') Боруссия Д: Роман Бюрки, Матс Хуммельс, Мануэль Аканджи, Эмре Джан, Рафаэл Геррейру (Юлиан Брандт, 59'), Jude Bellingham (Марко Ройс, 60'), Тома Мёнье (Reinier, 69'), Аксель Витсель (Махмуд Дахуд, 83'), Джованни Рейна, Джейдон Санчо, Эрлинг Холанн Предупреждения: Михаэль Грегорич (29'), Рани Хедира (30'), Эрлинг Холанн (30'), Джеффри Гауэлеу (31'), Тома Мёнье (38'), Аксель Витсель (71'), Эмре Джан (76')

    «Аугсбург» набрал шесть очков и вышел в лидеры турнирной таблицы Бундеслиги, «Боруссия» с тремя очками расположилась на восьмом месте..

    В следующем туре «Боруссия» на своем поле встретится с «Фрайбургом», а «Аугсбург» в гостях сыграет против «Вольфсбурга». 0

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