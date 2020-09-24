«Монако» хочет арендовать хавбека «Бенфики»

Полузащитникможет перебраться в чемпионат Франции, сообщает A Bola.

Как передает источник, «Монако» хочет подписать 21-летнего португальца, которым также летом интересовались «Милан» и «Манчестер Сити». Отмечается, что «монегаски» арендуют игрока за 1,5 миллиона евро.

При этом остается неясным, предусмотрена ли в соглашении возможность выкупа игрока. Уже в ближайшее время Флорентину прилетит в Монако для прохождения медицинского осмотра.

В прошлом сезоне Луиш провел 18 матчей за «Бенфику», отметившись одной голевой передачей. 0