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    Саудовский клуб исключили из азиатской ЛЧ из-за коронавируса

    Футбол Коронавирус в спорте
    Саудовский «Аль-Хиляль» исключен из розыгрыша азиатской Лиги чемпионов. Об сообщает официальный сайт команды.

    Саудовский клуб исключили из азиатской ЛЧ из-за коронавируса
    Саудовский клуб исключили из азиатской ЛЧ из-за коронавируса

    Накануне у действующего победителя азиатской Лиги чемпионов инфекция была обнаружена у 27 футболистов и тренеров, которые теперь находятся на карантине.

    У клуба из Эр-Рияда перед игрой против дубайского «Аль-Ахли» в заяквке заявке было всего девять человек стартового состава и два запасных вратаря. Согласно правилам, должно быть не менее 13 игроков в заявке.

    Руководство «Аль Хилаля» и федерация футбола Саудовской Аравии обратились с просьбой об отсрочке матча по причине «исключительных обстоятельств», но Азиатская конфедерация футбола заявила, что это имело бы «огромное негативное влияние на расписание турнира, поэтому никаких исключений не будет». 0

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