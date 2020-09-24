Саудовский клуб исключили из азиатской ЛЧ из-за коронавируса

Саудовскийисключен из розыгрыша азиатской Лиги чемпионов. Об сообщает официальный сайт команды.

Накануне у действующего победителя азиатской Лиги чемпионов инфекция была обнаружена у 27 футболистов и тренеров, которые теперь находятся на карантине.

У клуба из Эр-Рияда перед игрой против дубайского «Аль-Ахли» в заяквке заявке было всего девять человек стартового состава и два запасных вратаря. Согласно правилам, должно быть не менее 13 игроков в заявке.

Руководство «Аль Хилаля» и федерация футбола Саудовской Аравии обратились с просьбой об отсрочке матча по причине «исключительных обстоятельств», но Азиатская конфедерация футбола заявила, что это имело бы «огромное негативное влияние на расписание турнира, поэтому никаких исключений не будет». 0