Орье отказался от трансфера в «Спартак»

Защитникне перейдет в

Как сообщает Football Insider, «красно-белые» хотели подписать футболиста, но игрок отказался от варианта с продолжением карьеры в России.

Главный тренер «шпор» Жозе Моуринью согласился отпустить 27-летнего ивуарийца, но Орье не хочет играть в российском чемпионате.

Отмечается, что «Спартак» был готов заплатить за трансфер Орье около 15 миллионов фунтов, что устроило президента «шпор» Даниэля Леви.

В прошлом сезоне Орье принял участие в 33 матчах АПЛ, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач. 0