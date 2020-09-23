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    Орье отказался от трансфера в «Спартак»

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    Защитник «Тоттенхэма» Серж Орье не перейдет в «Спартак».

    Серж Орье
    Серж Орье

    Как сообщает Football Insider, «красно-белые» хотели подписать футболиста, но игрок отказался от варианта с продолжением карьеры в России.

    Главный тренер «шпор» Жозе Моуринью согласился отпустить 27-летнего ивуарийца, но Орье не хочет играть в российском чемпионате.

    Отмечается, что «Спартак» был готов заплатить за трансфер Орье около 15 миллионов фунтов, что устроило президента «шпор» Даниэля Леви.

    В прошлом сезоне Орье принял участие в 33 матчах АПЛ, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач. 0

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