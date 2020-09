«Арсенал» подписал вратаря «Дижона»

Лондонскийсообщил о подписании контракта с голкипером

25-летний футболист заключил с «канонирами» соглашение на 4 года. В команде Микеля Артеты исландец будет выступать под 13-м номером.

«Мы хотим создать здоровую конкуренцию за места, и мы с нетерпением ждем, когда Алекс добавит глубины на позиции вратарей», — сказал Артета.

С 2018 года Рунарссон защищал цвета французского «Дижона», а до этого выступал за «Нордшеллан» (2015-2018) и «Рейкъявик» (2012-2013).

На счету голкипера пять матчей за сборную Исландии, а на ЧМ-2018 в России он был в заявке национальной команды, хотя и не сыграл на турнире.

Welcome to The Arsenal, Alex Runarsson 🔴

👋 @runaralex