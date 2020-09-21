«Уфа» пополнилась хавбеком «СКА-Хабаровск»

пополнила свои ряды полузащитником

«Влад получил шанс попробовать себя на более высоком уровне, "СКА-Хабаровск" — достойное предложение по трансферу футболиста, который чуть больше года назад перешел в наш клуб свободным агентом», — говорится в сообщении пресс-службы дальневосточников.

Камилов перешел в «СКА-Хабаровск» из «Шинника в 2019 году на правах свободного агента. После перехода в новый клуб полузащитник провел 38 матчей, забил семь голов и отдал четыре результативных передачи.

В сезоне-2020/2021 у Владислава девять матчей и два забитых мяча.

ВЛАДИСЛАВ КАМИЛОВ ПЕРЕХОДИТ В КЛУБ РПЛ

ФК "СКА-Хабаровск" и ФК "Уфа", выступающий в Тинькофф РПЛ, договорились о переходе полузащитника Владислава Камилова в клуб из столицы Башкортостана. Подробнее — https://t.co/xmUzSkP85w pic.twitter.com/JBPuc8GyKk — ФК "СКА-Хабаровск" (@fcska) September 21, 2020

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