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    «Уфа» пополнилась хавбеком «СКА-Хабаровск»

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    «Уфа» пополнила свои ряды полузащитником «СКА-Хабаровск» Владиславом Камиловым.

    «Уфа» пополнилась хавбеком «СКА-Хабаровск»
    «Уфа» пополнилась хавбеком «СКА-Хабаровск»

    «Влад получил шанс попробовать себя на более высоком уровне, "СКА-Хабаровск" — достойное предложение по трансферу футболиста, который чуть больше года назад перешел в наш клуб свободным агентом», — говорится в сообщении пресс-службы дальневосточников.

    Камилов перешел в «СКА-Хабаровск» из «Шинника в 2019 году на правах свободного агента. После перехода в новый клуб полузащитник провел 38 матчей, забил семь голов и отдал четыре результативных передачи.

    В сезоне-2020/2021 у Владислава девять матчей и два забитых мяча.

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