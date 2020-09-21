«Уфа» пополнилась хавбеком «СКА-Хабаровск»

«Влад получил шанс попробовать себя на более высоком уровне, "СКА-Хабаровск" — достойное предложение по трансферу футболиста, который чуть больше года назад перешел в наш клуб свободным агентом», — говорится в сообщении пресс-службы дальневосточников.
Камилов перешел в «СКА-Хабаровск» из «Шинника в 2019 году на правах свободного агента. После перехода в новый клуб полузащитник провел 38 матчей, забил семь голов и отдал четыре результативных передачи.
В сезоне-2020/2021 у Владислава девять матчей и два забитых мяча.
ВЛАДИСЛАВ КАМИЛОВ ПЕРЕХОДИТ В КЛУБ РПЛ— ФК "СКА-Хабаровск" (@fcska) September 21, 2020
ФК "СКА-Хабаровск" и ФК "Уфа", выступающий в Тинькофф РПЛ, договорились о переходе полузащитника Владислава Камилова в клуб из столицы Башкортостана. Подробнее — https://t.co/xmUzSkP85w pic.twitter.com/JBPuc8GyKk