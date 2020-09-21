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    Гол Конса принес «Астон Вилле» победу над «Шеффилдом»

    «Астон Вилла» — «Шеффилд»: счет матча 1:0, обзор гола

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    Бирмингемская «Астон Вилла» одержала домашнюю победу над «Шеффилд Юнайтед» (1:0) в матче второго тура Английской Премьер-лиги.

    «Астон Вилла»
    «Астон Вилла»

    Единственный гол забил защитник хозяев Эзри Конса на 63-й минуте.

    Отметим, что гости остались в меньшинстве уже на 12-й минуте встречи после удаления Джона Игана.

    На 34-й минуте хавбек «Шеффилда» Джон Лундстрем не реализовал 11-метровый удар.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Астон Вилла — Шеффилд Юнайтед 1:0
    Гол: 1:0 Эзри Конса (63') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Мэтти Кэш, Эзри Конса, Тайрон Мингс, Мэтт Таргетт, Дуглас Луис, Джон МакГинн, Конор Хурихейн (Кинан Дэвис, 62'), Джек Грилиш, Олли Уоткинс, Трезеге Шеффилд Юнайтед: Арон Ремсдейл, Jack O'Connell, Крис Башам (Оливер Макбарни, 68'), Джон Иган, Джордж Балдок, Энда Стивенс, Джон Флек (Бен Осборн, 63'), Крис Башам (Оливер Макбарни, 68'), Сандер Берге, Оливер Бёрк, Дэвид Макголдрик (Этан Ампаду, 31') Предупреждения: Крис Башам (10'), Мэтт Таргетт (33'), Мэтти Кэш (83'), Джон МакГинн (84') Удаление: Джон Иган (12')

    В следующем туре «Астон Вилла» сыграет в гостях с «Фулхэмом», а «Шеффилд» примет у себя «Лидс». 0

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