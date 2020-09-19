«Хетафе» — «Осасуна»: счет матча 1:0, обзор гола

одержал победу надв домашнем матче второго тура испанской Примеры.

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Встреча, которая прошла на «Колисеум Альфонсо Перес», завершилась со счетом 1:0.

Единственный точный удар на 54-й минуте нанес Хайме Мата.

Теперь на счету обеих команд по три набранных очка с той лишь разницей, что «Хетафе» провел в этом сезоне всего один матч.

Футбол. Испания. Примера Хетафе — Осасуна 1:0 Гол: 1:0 Хайме Мата (54') Хетафе: Давид Сория, Даконам Ортега Дьене, Хавьер Этчейта, Матиас Оливера, Дамиан Суарес (Эрик Кабако, 90'), Аллан Ньом, Марк Кукурелья, Мауро Арамбарри, Неманья Максимович (Анхель Родригес, 90'), Хайме Мата (Энес Унал, 88'), Хуан Эрнандес (Давид Тимор, 80') Осасуна: Серхио Эррера, Juan Cruz, Давид Гарсия, Факундо Ронкалья (Начо Видаль, 66'), Аридане Эрнандес, Ойер Оласабаль (Лукас Торро, 83'), Роберто Торрес (Enrique Barja, 76'), Иньиго Перес (Марк Кардона, 66'), Хон Монкайола, Рубен Гарсия, Адриан Лопес (Хонатан Кальери, 76') Предупреждения: Неманья Максимович (16'), Марк Кукурелья (57'), Аридане Эрнандес (64'), Мауро Арамбарри (89'), Дамиан Суарес (90'), Начо Видаль (90')

В следующем туре «Хетафе» отправится в гости к «Алавесу», а «Осасуна» дома примет «Леванте». 0