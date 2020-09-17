«Бавария» ведет переговоры с «Аяксом» по Десту

Мюнхенскаяпланирует подписать крайнего защитника. Такую информацию опубликовал журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

В переходе молодого американца лично заинтересован главный тренер «мюнхенцев» Ханс-Дитер Флик. При этом конкуренцию ему готов составить Рональд Куман, который хотел был видеть Деста в составе «Барселоны».

Для «Баварии» Дест является приоритетной трансферной целью. «Барселона» же пытается распрощаться с некоторыми и игроками и пока не может позволить себе какие-либо трансферы.

В прошлом сезоне Дест сыграл 20 матчей в составе «аяксидов» и оформил 4 голевые передачи. 0