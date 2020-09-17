Матч «Бавария» — «Шальке» состоится без зрителей из-за коронавируса

По данным Kicker, матч первого тура Бундеслиги междубудет проведен без зрителей.

В Мюнхене растет количество случаев заболевания коронавирусом и в связи с этим власти города наложили запрет на проведение спортивных мероприятий в присутствии зрителей.

Отметим, что ранее в Бундеслиге было принято решение о заполнении трибун в матчах на 20% от полной вместимости стадиона, чтобы зрителей можно было рассадить на дистанцию от 1,5 м друг от друга.

Матч первого тура Бундеслиги между «Баварией» и «Шальке» состоится 18 сентября на стадионе «Альянц Арена». Начало в 21:30 по московскому времени. 0